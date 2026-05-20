Qivalis partner med Europas största banker för en nystart för eurobaserad digital valuta

Qivalis, en fiat-sensitive cryptocurrency platform med fokus på banker och institutioner, är på gång med ett projekt för att konkurrera med dollarbaserade kryptovalutor i Europa. Tillsammans med flera av Europas största banker hoppas Qivalis på att kunna lansera en eurobaserad digital valuta som kan bidra till en mer stabil och effektiv elektronisk betalningslösning.

Det har varit svårt att enas kring en stablecoin i Europa. Men nu är projektet på gång som är tänkt att konkurrera med dollarbaserade kryptovalutor.

Bakom initiativet står nederländska Qivalis, som nu samlat flera av Europas största banker kring den ännu inte lanserade digitala valutan. Stablecoins är digitala tillgångar vars värde är knutet till traditionella valutor och används främst inom handel med kryptotillgångar. Europeiska banker ser samtidigt ökade möjligheter att använda stablecoins för effektivare betalningar, snabbare transaktioner och billigare hantering av tillgångar hos finansiella aktörer.

Qivalis strategi är att samla en ’kritisk massa’ av banker och deras befintliga kundnätverk för att öka användningen av en eurobaserad digital valuta. Utvecklingen sker samtidigt som oron växer inom europeiska institutioner över beroendet av amerikanska dollar även inom den digitala ekonomin. Europeiska centralbanken har varnat för att den ökande användningen av dollarbaserade stablecoins riskerar att stärka dollarns ställning ytterligare och försvaga Europas monetära självständighet





