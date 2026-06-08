Qualisys med volatil utveckling -Potential bedöms efter svagt Q1 2026

Qualisys säljer högteknologiska lösningar för rörelgeanalys och rapporterar en volatil utveckling med svagt första kvartal 2026. Bolidens historia, globala närvaro och anställdantal beskrivs. Övriga nyhetsämnen inkluderar åtal för marknadsmanipulation, investeringsval, SpaceX börsnotering, svensk åkerinäring, Tången Industrikapitals tillväxt och Storbritanniens AI‑plan.

Qualisys är ett svenskt bolag som specialiserar sig på lösningar för rörelseanalys . Bolaget erbjuder högupplösta kameror , mjukvara och tillbehör för att samla in och analysera rörelser av både objekt och människor i tre dimensioner.

Under 2025 var utvecklingen okej men inledningen av 2026 var svagare, vilket förklaras av en volatil verksamhet på kvartalsbasis. Potentialen bedöms vara lockande om Q1 visar sig vara ett tillfälligt avbräck i kurvan. Bolaget grundades 1989 och har huvudkontor i Göteborg samt filialer i USA, Shanghai och Singapore. Koncernen sysselsätter drygt 80 personer.

I ett annat ämne åtalas EBM, före detta NFO Drives styrelseordförande och storägare Nicklas Johansson, misstänkt för marknadsmanipulation. En aktiemäklare från Carnegie åtalas också i samma mål. Även olika investeringsbeslut diskuteras där många ställs inför valet att investera eller amortera på lån, vilket påverkar både privatekonomi och framtida avkastning. SpaceX förväntas göra sin börsnotering denna vecka i historiens största notering.

Bakom Elon Musks visioner döljer sig dock komplexa kringständigheter. Inom transportsektorn är åkerinäringen en stark pelare i svenskt småföretagande med över 10 000 företag. Göteborgsbolaget Tången Industrikapital bygger snabbt upp en serieförvärvsportfölj med 2,3 miljarder kronor i omsättning. Storbritannien lanserar en 1,1 miljarder pund stor plan för att stärka sin position inom AI‑hårdvara och skapa arbetstillfällen





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