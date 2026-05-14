Qvantum, Nordiska Wemag, Elmia, CNC-lösningar, 3D-moduleringssystem, produktivitet, ställtider, programmering, omställningar, precision, support, svets- och monteringssidan, modulärt system, erfarenhet, industri

Qvantum, en värmepumpsfabrik i Åstorp, grundades för drygt fyra år sedan och är fortfarande i en uppskalningsfas. Nordiska Wemag, en tillverkare av maskiner och tekniska lösningar, har två tydliga erbjudanden på plats på Elmia Produktionsmässor. HURCO visar sin CNC-lösning i monter B05:48, medan DEMMELER presenterar sitt 3D-moduleringssystem i monter A07:12. Gemensamt för erbjudandena är fokus på att öka produktiviteten genom att minska ställtider, förenkla arbetet och höja precisionen. Qvantum erbjuder 30% rabatt och en lägre månadskostnad på värmepumparna. Nordiska Wemag har en bred erfarenhet av branschen och kan hjälpa till med teknikval, implementering och löpande optimering. Företaget har också en stark position inom svets- och monteringssidan med sitt modulära system.

Qvantum grundades för drygt fyra år sedan och är fortfarande i en uppskalningsfas, som vd Fredrik Rosenqvist kan konstatera är väldigt vältajmad. Här på plats i Qvantum s värmepumpsfabrik i Åstorp.

När Elmia Produktionsmässor hålls 19–22 maj finns Nordiska Wemag på plats med två tydliga erbjudanden. På Elmia Verktygsmaskiner visas HURCO:s CNC-lösningar i monter B05:48, medan DEMMELER:s 3D-moduleringssystem presenteras på Elmia Svets i monter A07:12.

Gemensamt är fokus på att öka produktiviteten genom att minska ställtider, förenkla arbetet och höja precisionen. – Många verkstäder tappar tid i programmering och omställningar. Där kan vi göra stor skillnad, säger Johan Hedlund. HURCO:s styrka ligger i styrsystemet, som gör det möjligt att programmera direkt i maskinen med visuell återkoppling i realtid.

Operatören ser exakt vad som händer, vilket minskar behovet av testkörningar och justeringar. – Du kan programmera enkla jobb direkt i maskinen i stället för att gå via externa system. Det sparar både tid och resurser, säger han. Samtidigt lyfter han vikten av support i vardagen – något som ofta underskattas.

– När kunden kör fast ska det räcka att lyfta luren. Vi hjälper direkt. Det är då vårt jobb verkligen börjar, säger han. På svets- och monteringssidan handlar utmaningarna ofta om precision, repeterbarhet och effektiv hantering av fixturer.

Här arbetar DEMMELER med ett modulärt system som gör det möjligt att snabbt bygga upp och ändra uppspänningar. – I stället för att ha lager av färdiga fixturer bygger du det du behöver, när du behöver det. Det sparar både tid och utrymme, säger Daniel Karlsson, ansvarig för DEMMELER hos Nordiska Wemag. Systemet fungerar som ett tredimensionellt koordinatsystem där alla delar passar ihop med hög precision.

Det gör att samma uppställning kan återskapas gång på gång – med identiskt resultat. – Sätter du upp något på samma sätt får du samma resultat varje gång. Det är avgörande för kvaliteten, säger han. En viktig del av erbjudandet är också den praktiska erfarenheten hos Nordiska Wemags medarbetare.

Både Daniel Karlsson och Johan Hedlund har själva arbetat i verkstadsmiljö under många år. – Vi är inte bara säljare. Vi har stått där själva och vet vilka problem kunderna möter i vardagen, säger Daniel Karlsson. Det gör att Nordiska Wemag kan ta ett bredare grepp – från teknikval till implementering och löpande optimering.

– Operatörer, inköpare och företagsledare har olika perspektiv. Vi kan hjälpa till att knyta ihop det och hitta rätt lösning, säger han. På Elmia vill företaget visa hur beprövade tekniker, kombinerade med rätt kompetens och nära support, kan bidra till en mer effektiv och konkurrenskraftig industri. – Det handlar inte bara om maskiner eller produkter.

Det handlar om att få hela produktionen att fungera bättre, avslutar Johan Hedlund





