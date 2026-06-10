Rådet om att spara för en dräglig tillvaro i pension gynnar enbart bankerna

Enligt en rapport, Pensionsåldersdilemmat, måste nästan alla pensionsspara extra för att nå upp till de magiska 80 procenten. Men den rekommendationen saknar helt grund och gynnar enbart de finansiella aktörer som förmedlar den. De allra flesta svenskar kommer få en hyfsad pension, och de ekonomiskt pressade småbarnsföräldrar som hetsas till att spara, har en sämre ekonomi än genomsnittet.
Budskapet om att spara för en dräglig tillvaro i pension gynnar enbart bankerna. Faktum är att de allra flesta svenskar kommer få en hyfsad pension, och de ekonomiskt pressade småbarnsföräldrar som hetsas till att spara, har en sämre ekonomi än genomsnittet.
Den återkommande uppmaningen till svenskarna att spara mer till sin pension för att få en dräglig tillvaro saknar helt grund och gynnar enbart de finansiella aktörer som förmedlar den. Den stora majoriteten av svenskarna omfattas av kollektivavtal och får därigenom en fullgod ekonomi som pensionärer
Pension Savings Economy Bank Financial Press Report Reporters Journalists Economist Private Economist Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial Financial
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Enligt kaptenen har någon eller några siktat med ett vapen mot fartygetEnligt en kapten som ringde polisen i Stockholm, har någon eller några personer setts siktande med ett vapen mot fartyget. Personen som ringde polisen var kaptenen på båten som larmade om händelsen.
Read more »
Ulf Kristersson har misslyckats som partiordförande, enligt Thand RingqvistCenterpartiets ledare Thand Ringqvist har kritiserat Ulf Kristersson för att ha lovat bort tunga ministerposter till Sverigedemokraterna och för att ha misslyckats med att lösa avgörande frågor. Hon pekar på att arbetslösheten och låg tillväxt är stora problem i Sverige och att Centerpartiet har ställt krav på den regering som de stödjer, bland annat att sänka skatter och satsa på välfärden.
Read more »
Alleimas vd har startat egetLundbergkontrollerade ståltillverkaren Alleimas vd Göran Björkman har startat rådgivningsfirman Björkman Advisory, enligt styrelseordföranden för att hantera…
Read more »
Majoriteten av svenskarna emot euron enligt SCB-undersökningEn ny undersökning från SCB visar att fler svenskar är emot att införa euron jämfört med förra året. samtidigt rapporteras fleraaila händelser kring inbrott, misstänkta brott och olyckor. Additionally, flera internationella händelser rapporteras, inklusive attacker i Ukraina och Ryssland, dödstalibanattacker i Afghanistan, ökade anmälningar om arbetssjukdomar och spridning av en köttätande parasit i USA. Slutligen godkände det amerikanska representanthuset ett stort budgetpaket för ICE och gränskontroller under resten av Trumps mandatperiod.
Read more »