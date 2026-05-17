Stammens rådjurkatalog, som orsakats av hårda vintrar och tillbakablickande skeden över en modern jordbruks, har lett till en ökad rädslost och dödlighet för kistor, men det kan också öka det intresse för jakt och naturvård i landet, med hjälp av frivilliga insatser.

Sveriges rådjur har haft en ovanligt tuff vinter med hårda, veckorvis långa minusgrader, men januarimånaden lär ha drabbat stammen hårt. Medan vissa rådjur kunde stödutfodras med ensilage som jägare lagt ut, finns det många som tvingades ägna sig åt att skrapa åt sig ätliga växtrester under snön.

Trots all ansträngning är dock chansen för de allra flesta att överleva mänskliga effekterna av den hårda vintern ytterst begränsad.

"Den här säsongen är det alltså extra viktigt att så många som möjligt av kiden överlever", varnar Wilhelm Nyström, vikarierande ledarskribent på Expressens ledarsida. En anledning till rådjuren dåliga resultat kan man förankra i deras naturliga instinkter och deras krock med det moderna jordbruket. Sveriges vanligaste gröda ärvall, vilket är enormt gräs som odlas till djurfoder. Rådjursmammor älskar att gömma sina nyfödda kid, tätt och djupt, där eftersom dessa varelser är genetiskt programerade att aldrig röra sig.

Det naturliga skyddet mot rävar och lodjur är alltså en McCulloch inför förfarandet när vallen ska skördas i början av juni. I en intervju vittnar en jägar om hur de hackar sönder ett par veckor gamla rådjur tillsammans med vallen bara tre dagar efter dessa kid kommit ut ur sig. Denna metod kan orsaka stora skador på miljön om inte grundlig skördsprotokoll garanteras. Den spännande viltvården, som är enirig aktivitet som äger rum på sommaren, ger jägare något att göra.

För nyfikna stadsbor kan det också vara en träning i motion, frisk luft och kunskap om Jordbrukets roll i landskapet, på en radiga sommardracht. När bönder vet att vallen ska skötas planerasжныхarna att spruta utspätt sköljmedel eller hänga upp sopsäckar som jagas av vinden. För att få rådjur som flyttar sig kan man spraya ultraljudsceller inuti maskinen eller släppa in en drönare med värmekamera.

Medvärmesundersökning, även kallad'wildlife assist" är en metod som lärs ut av jägare där man medhjälps med ultraljuds





