Rån, bränslevarning, skottlossning och budgetförslag – här är de senaste nyheterna

En sammanfattning av de senaste nyheterna från Sverige och världen, inklusive ett rån i Stockholm, en varning om brist på flygbränsle, en skottlossning i Aten, Vänsterpartiets budgetförslag och ett erkännande i mordet på Jam Master Jay.

En 15-årig pojke och en 19-årig kvinna åtalas för ett rån i Stockholmsområdet förra sommaren. Enligt åklagaren ska 19-åringen ha lockat dit offret och sedan genomfört rån et. 15-åringen misstänks ha kopplingar till en gruppering som jagar personer misstänkta för pedofili.

Båda de åtalade nekar till anklagelserna. Regeringen varnade på tisdagen för en potentiell brist på flygbränsle i framtiden, särskilt för flygningar utanför Europa. Trots detta försäkrar statsminister Ulf Kristersson att Sverige för närvarande har god tillgång till flygbränsle och att det inte handlar om en uppmaning att avstå från resor. Sverige har ett robust energisystem och god beredskap, men situationen är allvarlig på grund av den globala osäkerheten.

Energimyndigheten publicerar veckovisa bedömningar av försörjningsläget. I Aten skadades fyra personer i benen i en skottlossning i en domstolsbyggnad. Polisen söker efter en 89-årig man som också misstänks för en tidigare skjutning på ett socialförsäkringskontor. Mannen lider av demens och har inte kunnat ge en tydlig förklaring.

Vänsterpartiet har presenterat en vårbudget med förslag om ökat barnbidrag och ekonomiskt stöd till bilägare. KAJ, vinnaren av Melodifestivalen 2025, kommer att dela ut Sveriges tolva i Eurovision Song Contest i Wien. Sverige representeras av Felicia med låten ”My system”. En 52-årig man har erkänt mordet på Jam Master Jay från Run-DMC, ett brott som begicks 2002.

Han riskerar upp till 20 års fängelse. Slutligen har en 63-årig man åtalats för mord, försök till mord och grovt olaga hot i Önsta gryta, Västerås





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rån Flygbränsle Skottlossning Budget Mord Sverige Grekland Vänsterpartiet Eurovision

United States Latest News, United States Headlines

