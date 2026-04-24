Rån i Norrköping, EU-USA avtal och sportnyheter – en sammanfattning

En översikt över dagens nyheter, inklusive ett rån i Norrköping, ett nytt samarbetsavtal mellan EU och USA, sportresultat och ekonomiska händelser.

Strax efter klockan 18.15 mottog polisen ett larm gällande ett rån i Hageby, Norrköping . Flera personer ska ha lämnat ett trapphus och stulit värdesaker f rån en person.

Under rånet ska en av gärningspersonerna ha tagit stryptag och hotat offret. Parallellt med detta har EU och USA undertecknat ett samförståndsavtal för strategiskt samarbete kring kritiska mineraler. EU-kommissionen beskriver avtalet som ett viktigt steg för att stärka motståndskraften och diversifiera leveranskedjorna, mot bakgrund av geopolitiska och ekonomiska utmaningar. Avtalet inkluderar en handlingsplan för handel med mineralerna och gemensamma standarder för utvinning och raffinering.

Handelskommissionär Maros Sefcovic och USA:s utrikesminister Marco Rubio signerade avtalet, som omfattar hela kedjan från prospektering till återvinning. Inom sportvärlden vann Hanna Lundberg världscuppremiären i orientering i Locarno, Schweiz, vilket markerar hennes andra världscupseger. Ica har återkallat strimlad rökt skinka på grund av felaktigt bäst före-datum. Dessutom har tennisstjärnan Carlos Alcaraz meddelat att han drar sig ur turneringarna i Rom och Roland Garros.

På den svenska aktiemarknaden OMXS30 gick det mesta nedåt, med undantag för AB Volvo som steg efter en stark kvartalsrapport och Telia. Electrolux rasade däremot efter att ha meddelat en nyemission. Oljepriset sjönk något efter rapporter om potentiella samtal mellan USA och Iran. I Italien har 18 vargar hittats döda i och runt nationalparken Abruzzo, Lazio och Molise.

Biljetter till VM-finalen i fotboll säljs till extremt höga priser via Fifas officiella återförsäljningssajt, med priser upp till 21 miljoner kronor per biljett. Ytterligare en person har häktats misstänkt för inblandning i mordet i Tyresö. En lärare ska ha blivit attackerad av en elev efter en tillsägelse. USA:s justitiedepartement har lagt ner utredningen mot Fed-chefen Jerome Powell.

Saudiarabien har dragit sig ur ett avtal med operahuset, vilket skapar en ekonomisk lucka på 278 miljoner kronor. Slutligen meddelas det om nedskärningar och personalminskningar på Riksnyheterna, sporten och SVT Samhälle





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA: Har bordat Irankopplad oljetanker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Fransk spionroman är litterär bomb | Dagens ArenaEn skarp kritik av Europas militärstrategiska och ekonomiska beroende av USA.

Read more »

Israel: Väntar på grönt ljus från USA – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Norge överväger 16-årsgräns för sociala medier – Rån i Stockholm och utredning förlängdNorge planerar en lag som förbjuder användning av Instagram, TikTok och Snapchat för barn under 16 år. I Stockholm rånades en butiksägare och misshandlades, och utredningen mot riksdagsledamoten Katja Nyberg har förlängts.

Read more »

– Man rånad i Norrköping – fick stryptagPolisen fick strax efter klockan 18.15 in ett larm om att en person blivit rånad i Hageby i Norrköping.

Read more »

Vita huset: USA till Pakistan för Iransamtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »