Räddningstjänstens IVPA-insatser i Fyrbodal hotas av revirtaänkande och kostnadsbråk mellan Räddningstjänsten Fyrbodal och NU-sjukvården. Räddningstjänstens personal har ryckt ut på livräddande uppdrag, inte bara till olyckor utan också vid sjukdomsfall. För att räddningstjänstens personal ska kunna göra livräddning krävs det att de har kunskaper, som måste uppdateras då och då. Räddningstjänsterna vill få ersättning från regionen för utbildningarna, men regionen har varit avvaktande. Hittills har man inte kommit överens om ersättningen.

När minuter avgör om människor överlever får inte region och kommuner fastna i revirtänkande och kostnadsbråk . Räddningstjänst ens IVPA -insatser räddar liv i Fyrbodal och därför måste nya avtal komma på plats.

Kommer räddningstjänsterna i Fyrbodal inte rycka ut på akuta vårdlarm, trots att de kan vara framme på plats före ambulansen? Det är många som är oroliga för detta – på goda grunder. Anledningen är att Räddningstjänsten Fyrbodal och NU-sjukvården inte är överens om prislappen för ’I väntan på ambulans’ (IVPA). Räddningstjänstens personal har ryckt ut på livräddande uppdrag, inte bara till olyckor utan också vid sjukdomsfall.

Om räddningstjänsten kan komma fram fem eller tio minuter tidigare till ett hjärtstopp kan det rädda livet på den som är drabbad. IVPA-samarbetet har varit viktigt, inte minst inom Fyrbodal där det kan ta lång tid för ambulansen att nå norra Dalsland eller norra Bohuslän. Räddningstjänsten (och även hemsjukvård) kan ofta vara på plats mycket snabbare än ambulansen i många fall.

För att räddningstjänstens personal ska kunna göra livräddning krävs det att de har kunskaper, som måste uppdateras då och då. Nu vill räddningstjänsterna få ersättning från regionen för utbildningarna, men regionen har varit avvaktande. Hittills har man inte kommit överens om ersättningen. Redan för några månader sedan började regionpolitiker och kommunpolitiker varna för att räddningstjänsterna och sjukhusen inte hade förnyat de avtal som löper ut vid halvårsskiftet.

Problemet gäller inte bara i Fyrbodal, utan i hela regionen. För skattebetalarna kan det kvitta lika vilken personal som är först på plats och kan rädda liv. Men för politikerna är det svårare. Kommunerna ska inte betala regionens kostnader och tvärtom.

Kommunerna har ansvar för räddningstjänst, regionen för vården. Risken finns att kommunerna och regionen inte kommer överens om prislappen. Det har redan skett i region Östergötland, där regionen sedan en månad har begränsat IVPA-verksamheten. I Norrköpings och Linköpings tätorter kommer räddningstjänsten inte att rycka ut på IVPA-uppdrag om larmcentralen bedömer att ambulansen kan komma snabbt till platsen.

Detta har fått kritik från huvudskyddsombudet för ambulansen och politiker i Östergötland. Kostnaden för IVPA i Fyrbodal är inte så stora. Förbundschef Markus Green uppskattar att räddningstjänstens beredskap för IVPA kostar mellan 700 000 och 900 000 kronor per år. Hur stora belopp som man nu inte är överens om är oklart, men det torde inte handla om summor som påverkar vare sig NU-sjukvårdens eller kommunernas ekonomier nämnvärt.

Därför är det förvånande att regionen hittills inte har kommit överens med kommunerna om IVPA-avtal. Möjligen kan det vara det principiella gränsdragningsproblemet som är i vägen. Om uppdelningen av kostnader mellan kommuner och regionen ska ske till sista kronan blir det allt för lätt låsningar av det här slaget. Det skapar mycket jobb för byråkraterna, men ingen nytta för medborgarna.

Nu är det hög tid att regionen börjar teckna avtal med räddningstjänsterna. Ska räddningstjänsten ha en kompetens som efterfrågas av regionen, får regionen betala. Vi skattebetalare tar gärna den utgiften, oavsett vilken rad på skattebeslutet kostnaden hamnar på





