Radio Caroline ställer in sina normala program efter kung Charles död

Brittiska radiokanalen Radio Caroline meddelade på tisdagseftermiddagen att Hans Majestät kung Charles hade gått bort och att de ställer in sina normala program tills vidare som ett tecken på respekt.

Alla som lyssnade på brittiska radiokanalen Radio Caroline i Essex fick en rejäl överraskning på tisdagseftermiddagen när en sändning meddelade att Hans Majestät kung Charles hade gått bort.

Sedan bekräftades informationen av nyhetsmedierna. Radio Caroline meddelade då att de ställer in sina normala program tills vidare som ett tecken på respekt. Det 77-årige kung Charles är dock fortfarande vid liv, trots ett 'datorfel' i huvudstudion som triggade en procedura för en monarkisk död. Kanalchefen Peter Moore beklagar eventuella lidanden och ber kungen och lyssnarna om ursäkt





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Radio Caroline Hans Majestät Kung Charles Dödböljja Formell Respekt Konsulatören Sjukan Direktiv Kunglighet Stro BBC CNN Kommunikation Pat Catch Psykisk Sekreterare Regering Royal Family Ycew Yrkesmandatsinformation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Förmodat jordskalv i Danmark – kändes i MalmöDanmark drabbades av ett förmodat jordskalv vid 16.15-tiden på onsdagen, uppger Danmarks Radio.

Read more »

Jordskalv i Danmark – kändes i MalmöDanmark drabbades av ett förmodat jordskalv vid 16.15-tiden på onsdagen, uppger Danmarks Radio.

Read more »

King Charles' death hoax at Radio CarolineThe news text describes a false news report, or news hoax, about the death of British King Charles.

Read more »

Investeringerna i FC Rosengårds herråtrakt i division 1: Resultaten och framtidstronFC Köpenhamns sportdirektör Morten Grahn oroar sig över invester-ingarna i FC Rosengårds start i herrarnas division 1, inklusive FC Rosengård 1917, och talar om behovet av snabba framgångar. Caroline Segers FC Rosengård dam har en lång väg att gå och kan uppnå toppnivåer, men behöver inte utan kvalplats. Publiktillströmningen har varit måttlig, men sportchefen Caroline Seger ger 100% och ser till att laget presterar på en högre nivå, med stöd från läktarna.

Read more »