Ramirez analyserar premiären: Sjöstrands inhopp, Åstrand Johns byte och Milosavljevic sjukdom

Miguel Angel Ramirez kommenterar Malmö FF:s 1–1-match mot Örgryte i premiären, inklusive Sjöstrands insats, Åstrand Johns byte och Milosavljevic frånvaro.

Miguel Angel Ramirez reflekterade över matchen efter Malmö FF:s 1–1-resultat borta mot Örgryte i premiären. Det var en match präglad av blandade känslor för MFF-tränaren. Han kommenterade de utmanande väderförhållandena, som dock gällde för båda lagen. Ramirez noterade inledningsvis svårigheter att hitta rätt tempo i spelet, men konstaterade en förbättring mot slutet av första halvlek. Målet som släpptes in i början av andra halvlek ansågs onödigt och återspeglade inte matchbilden fullt ut.

Trots det lyfte Ramirez fram en positiv avslutning på matchen, med flera skapade målchanser och en känsla av att laget gjorde tillräckligt för att vinna. Han identifierade flera lovande aspekter i lagets offensiva spel, som han hoppas kunna bygga vidare på. \En viktig faktor i lagets uppryckning under andra halvlek var inhoppet av nyförvärvet Oscar Sjöstrand. Ramirez uttryckte nöjdhet över Sjöstrands insats, som han menade gav laget ett välbehövligt momentum. Han berömde Sjöstrands driv och fart, som han ansåg ha bidragit positivt till spelet. På frågan om Sjöstrands fysiska kapacitet att spela 90 minuter mot Gais svarade Ramirez jakande, men påpekade att Sjöstrand haft en speciell vecka med begränsad träning på grund av landslagsåtaganden. Ramirez förklarade även bytet av Noah Åstrand John i paus. Anledningen till bytet var Åstrand Johns gula kort och hans aggressiva spelstil, vilket ledde till att Ramirez inte ville riskera ett andra gult kort. Det var ett svårt beslut, men nödvändigt för att säkra lagets position. \Slutligen kommenterade Ramirez frånvaron av Jovan Milosavljevic, som missade matchen på grund av sjukdom. Milosavljevic kunde inte träna dagen innan matchen och var därför inte tillgänglig för spel. Ramirez nämnde också Gabriel Busanellos frånvaro från truppen, trots att Busanello hade börjat med viss lagträning. Ramirez summerade matchen som en blandning av positiva och negativa aspekter, med fokus på att bygga vidare på lagets offensiva potential. Han visade optimism inför framtiden och betonade vikten av att ta med sig de positiva erfarenheterna från premiärmatchen. Lagets fokus låg på att fortsätta utvecklas och förbättra prestationerna i kommande matcher. Han avslutade med att understryka vikten av att hantera både med- och motgångar för att bygga ett starkt och konkurrenskraftigt lag





