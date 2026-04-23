Ramones – När punkens pionjärer chockade New York

En berättelse om Ramones, bandet som revolutionerade rockmusiken med sin snabba, råa och energiska stil. Från den förvirrande debuten på CBGB till deras inflytande på punkrocken.

Den 16 augusti 1974 upplevde publiken på den legendariska New York -klubben CBGB en oväntad och förvirrande konsert. Fyra unga män, med Beatles-inspirerade frisyrer, mc-skinnjackor, slitna jeans och basketkängor, intog scenen och inledde med ett energiskt "Hey ho!

Let’s go!

". De levererade sedan en serie korta, snabba poplåtar, ofta under två minuter långa. Deras spelstil var rå och okonventionell, i stark kontrast till tidens rockideal, och melodierna bar tydliga influenser från tidigt 1960-tal. Vissa beskrev framträdandet som en aggressiv attack med treackordslåtar, och bandet inledde faktiskt med en låt som väckte just den associationen.

Ramones, som bandet kom att kallas, var inte en del av den etablerade hippie-kulturen utan representerade något helt nytt. Bandet bildades samma år och lånade sitt namn från Paul McCartneys tidiga artistnamn, "Paul Ramone". Medlemmarna antog alla "Ramone" som artistnamn, vilket också speglade deras musikaliska ambition att återvända till popmusikens rötter i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.

De hade själva spelat i garageband under tonåren, en vanlig företeelse i industristäder i norra USA, där ungdomar inspirerades av brittiska band som Beatles och Rolling Stones och skapade egen, skramlig popmusik i sina föräldrars garage och källare. Band som MC5 och The Stooges banade väg för Ramones. I New York inspirerades de också av The New York Dolls, ett band som med sin extravaganta stil och blandning av garagerock och glitterpop utmanade konventionerna.

Medlemmarna i Ramones hade alla sina egna bakgrunder och personligheter. Gitarristen John Cummings (Johnny Ramone) växte upp i en katolsk arbetarfamilj och arbetade som rörmokare med sin far. Han utvecklade en unik, snabb och aggressiv gitarrstil som kom att influera många andra rockgitarrister. Hans spelstil var i grunden kompgitarrbaserad, där de korta slingorna underströk melodin.

Basisten Douglas Glenn Colvin (Dee Dee Ramone) hade en svår barndom med en ensamstående mor och kämpade med missbruk. Thomas Elderlys (Tommy Ramone), vars föräldrar överlevt Förintelsen och flytt från Budapest efter revolten 1956, tog sig an trummorna och hade redan tidigt en fot inne i musikbranschen som ljudtekniker. Sist men inte minst fanns Jeffrey Ross Hyman (Joey Ramone), som kom från en välbeställd judisk familj i Queens men led av sjukdom och psykiska problem.

Trots sitt blyga yttre visade han sig vara en karismatisk frontman med en distinkt röst som bara blev starkare med åren. Han skiljde sig från många av sina samtida sångare och hade en helt egen ton. Inom bandet fanns det också ideologiska skillnader. Johnny Ramone, en övertygad katolik och Nixon-anhängare, hade en konservativ politisk åsikt och betraktade Ramones som ett slags högerprojekt.

Dee Dee delade hans åsikter. Joey Ramone, å andra sidan, var en vänsterlutande liberal New York-bo, och den värderingskonflikten blev tydligare med tiden, särskilt när Johnny tog på sig rollen som auktoritär ledare för att hålla bandet samman. Han gifte sig även med Linda Daniele, Joeys stora kärlek, vilket ledde till ett bittert bråk som senare inspirerade en av Joeys låtar.

Ramones blev snabbt populära och återkommande på CBGB, där deras konserter i genomsnitt varade i bara 17 minuter, en manifestation av deras energiska och kompromisslösa stil





