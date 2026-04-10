Rapparen Gaboro mördad i Norrköping – 22-åring åtalas för brutalt mord

Rapparen Gaboro , vars egentliga namn var Ninos Khouri , mördades i en brutal avrättning i ett parkeringshus i centrala Norrköping i december 2024, dagen innan sin 24-årsdag. Mordet filmades av gärningsmannen och spreds snabbt på sociala medier , vilket orsakade stor chock och bestörtning. En 22-årig man åtalas nu för mordet, grovt vapenbrott, försök till mord och narkotikabrott, medan en 30-årig man åtalas för medhjälp till mord.

Utredningen, som beskrivs som omfattande och komplex, har avslöjat en hänsynslös handling som chockat både polisen och allmänheten. Gaboro hade en koppling till det kriminella nätverket Kalo och stod på en ”dödslista” som cirkulerade på Snapchat, vilket tyder på en gängrelaterad konflikt. \Mordet skedde i parkeringshuset efter att Gaboro besökt ett gym. Gärningsmannen, som avlossade minst tio skott, ska ha agerat på uppdrag av en anstiftare, mot ekonomisk ersättning, och hade ingen tidigare koppling till Gaboro. Polisen har säkrat omfattande bevisning, inklusive mordfilmen, vittnesförhör, beslag och dödslistor, för att kunna knyta de misstänkta till brottet. Filmen av mordet spreds snabbt på sociala medier och nådde även minderåriga, vilket understryker den brutala karaktären av brottet och dess påverkan på samhället. Senior åklagare Thomas Ramstedt beskriver mordet som en ”ren avrättning”. Den 22-årige mannen nekar till brott förutom narkotikabrottet, medan den 30-årige mannen misstänks för att ha hjälpt till att gömma den yngre mannen efter mordet.\Utredningen har visat att den 22-årige mannen ska ha fått uppdraget via chattgrupper. Polisen har lagt ned mycket resurser för att säkra bevis och kartlägga händelseförloppet. Mordet sticker ut i sin brutalitet och den kalla beräkningen som låg bakom det. Jan Staaf från polisens avdelning för grova brott uttrycker att detta är ett av de värsta fall han och hans team hanterat. Utöver mordet i parkeringshuset åtalas den 22-årige mannen för ytterligare brott, vilket visar på hans inblandning i våldsamheter och kriminell aktivitet. Mordet på Gaboro är ett tragiskt exempel på gängkriminalitetens brutalitet och dess konsekvenser, både för offret och samhället i stort. Händelsen belyser också faran med spridningen av våldsbejakande material på sociala medier och dess påverkan på unga





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mord Gaboro Ninos Khouri Norrköping Gängkriminalitet Sociala Medier

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »