En ny rapport visar att regeringar i EU satsar på mer gasförsörjning trots att kriget mot Iran har exponerat Europas känsliga beroende av fossila bränslen. Kampanjorganisationen Beyond Fossil Fuels varnar för att detta fördjupar beroendet och istället kräver en snar utfasning av fossila bränslen och en påskyndning av förnybar energi.

Prischocken på fossila bränslen som utlösts av kriget mot Iran har blottlagt Europas farliga beroende av olja och gas. Men i stället för att tolka det som en varningssignal dubblar regeringar runtom i EU sina satsningar.

Rapporten "Merchants of Crisis", publicerad av kampanjorganisationen Beyond Fossil Fuels (BFF) den 15 juni, konstaterar att de planerade gasverken, om de byggs, skulle elda omkring 28 miljarder kubikmeter gas per år, skriver ... energiansvarig på Beyond Fossil Fuels, till Euronews. I stället menar hon att det fördjupar beroendet av volatil fossilimport medan energibolagen gör vinst. Lösningen, enligt BFF, ligger i en utfasningsstrategi kombinerad med snabbare utbyggnad av förnybart, lagring, elnät och så kallad ren flexibilitet.

Rapporten pekar särskilt ut Tyskland, som planerar att addera 12 gigawatt ny kraftverkskapacitet till 2031, varav tio gigawatt utgörs av gaseldade, "vätgasredo" verk. , som enligt organisationen inte är neutral efter ett decennium inom E.ON-dotterbolaget Westenergie och energilobbyn VKU. ... påpekar för Euronews att batterikostnaderna nådde rekordlåga nivåer 2025 och att installerad kapacitet mer än fördubblats på två år, vilket gör batterier till ett billigare alternativ än ny gas för kortsiktig nätbalansering.

BFF uppmanar nu EU:s ledare, som möts denna vecka i Europeiska rådet, att anta ett långsiktigt ramverk för att stegvis minska beroendet av fossila bränslen. Det nya avtalet mellan USA och Iran har fått omedelbara effekter på oljepriserna. Men utvecklingen kan få betydligt större konsekvenser än de kortsiktiga prisrörelserna. Oljepriserna föll kraftigt när USA och Iran offentliggjorde avtalet som öppnar Hormuzsundet och förlänger vapenvilan med 60 dagar.

Brent föll till 77,64 dollar och WTI till 74,58 dollar. Det innebar ett





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