Rapportperioden Inleds Starkt – Adtraction Överraskar Positivt

Rapportperiod en har inletts och hittills ser portföljen ut att gå bättre än väntat, med fler positiva än negativa resultat. Den största positiva överraskningen hittills är Adtraction , som rapporterade en ökning av rörelsevinsten med hela 27% under det första kvartalet.

Portföljen har visat en försiktig uppgång under rapportperiodens inledning, och avkastningen ligger nu på 7,2% sedan årsskiftet, vilket överträffar index som ligger på 6,3%. Hittills har fyra bolag presenterat sina rapporter, och det har varit en del kursrörelser, särskilt kring vissa bolag. Låt oss börja med Beijer Ref. Deras resultat för det första kvartalet 2026 var i linje med förväntningarna, med ett Ebita-resultat på 804 miljoner kronor, jämfört med förväntade 803 miljoner kronor.

Även om detta är en nedgång från fjolårets 830 miljoner kronor, var nedgången förväntad och kan förklaras av valutaeffekter, väderförhållanden i USA och ett exceptionellt starkt jämförelseresultat i Europa under föregående år. Det är viktigt att notera att även om resultatet är lägre än föregående år, så uppfylldes förväntningarna, vilket indikerar en stabil prestation under rådande omständigheter. Företaget har lyckats navigera genom utmanande marknadsförhållanden och bibehålla en solid lönsamhet.

Röntgenteknikbolaget Luxbright har publicerat memorandumet för sin företrädesemission, som syftar till att samla in 16,9 miljoner kronor. Emissionsguiden har gett en blandad bedömning, med både positiva och negativa flaggor. Styrelseordföranden Anders… Iran har för första gången tagit emot intäkter från avgifter på fartyg som passerar Hormuzsundet, enligt landets chefsförhandlare. Detta markerar en ny inkomstkälla för Iran och kan ha betydande geopolitiska konsekvenser.

Samtidigt har vinnarna i Årets Bolagsjurist utsetts, där Emma Kadri Bergström på Legora mottog utmärkelsen Årets Uppdrag och Sebastian Sampallo utsågs till Årets Stjärnskott. Dessa utmärkelser hyllar exceptionella prestationer inom bolagsjuridik. Teknologibolaget Divio Technologies har beslutat om en riktad emission om 8,8 miljoner kronor och en företrädesemission om 5,3 miljoner kronor, och Emissionsguiden har inlett sin bevakning av emissionerna. Slutligen riktas nu blickarna mot Folksam efter att Finansinspektionen redan har kritiserat Alecta och Pensionsmyndigheten för deras investeringar i Heimstaden Bostad.

Detta indikerar en ökad granskning av pensionsfondernas investeringsstrategier och riskhantering. Den ökade uppmärksamheten på investeringar i fastighetsbolag som Heimstaden Bostad visar på vikten av noggrannhet och transparens i investeringsbeslut





Visma redovisar starkt första kvartal – orderingången överträffade förväntningarnaVisma rapporterar en omsättningsökning på 4,7 procent till 30 685 miljoner kronor och en orderingång som översteg analytikernas förväntningar med 7,0 procent. Resultatet efter skatt landade på 3 877 miljoner kronor. Företaget lyfter fram stark efterfrågan inom alla affärsområden.

Xspray: Starkt utfall – nyttjar övertilldelningXsprays företrädesemission av aktier tecknades till 258% med och utan företrädesrätt. Bolaget får därmed in hela emissionsbeloppet om 83,5 Mkr.

Rekordkvartal för Adtractions omsättningAdtraction, som driver en plattform inom digital marknadsföring, redovisar sitt bästa första kvartal någonsin för omsättning och ebita.

Efter rusningen på 400 procent – aktien kollapsarSedan i fredags har Nanologicas aktie rusat över 400 procent. Men när handeln inleds på torsdagen går hela kurslyftet upp i rök.

Nokia rusar vidare efter rapporten: "Starkt momentum"Ericssons finska rival Nokia visar en vinst över förväntan och den rusande aktien klättrar vidare på Helsingforsbörsen."Vi såg ett starkt momentum från vårt kundsegment inom AI och molntjänster", säger vd:n Justin Hotard, som pekar på en ökad efterfrågan från så kallade hyperscalers.

Alfa Laval: Starkt bolag på historiskt höga nivåer – Är värderingen motiverad?Alfa Laval visar starka resultat och drar nytta av trender inom datacenter och energi, men den höga värderingen väcker frågor bland investerare. En djupdykning i bolagets verksamhet, finansiella ställning och framtidsutsikter.

