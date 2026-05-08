Rasmus Dahlin nominerad till två NHL-priser efter en säsong av framgångar och prövningar

Buffalo Sabres-kaptenen Rasmus Dahlin är nominerad till både Norris Trophy och Masterton Trophy efter en säsong där han visat exceptionell prestation på isen och otrolig styrka i privatlivet. Hans sambon Carolina Matovac har gått igenom en svår sjukdom, vilket har påverkat paret djupt.

Den 26-årige Rasmus Dahlin har haft en säsong som präglats av både professionella framgångar och personliga utmaningar. Han är nu nominerad till två av NHL :s mest prestigefyllda priser: Norris Trophy , som tilldelas årets bästa back, och Masterton Trophy , som belönar uthållighet, sportsmannaanda och hängivenhet till hockeyn.

Dahlin konkurrerar med Cale Makar från Colorado Avalanche och Zack Warenski från Columbus Blue Jackets om Norris Trophy, medan Gabriel Landeskog från Colorado Avalanche och Jonathan Toews från Winnipeg Jets också är nominerade till Masterton Trophy. Dahlin avslutade säsongen starkt med 74 poäng (19 mål och 55 assist) på 77 matcher, vilket placerade honom på en imponerande sjätteplats i backarnas poängliga. Han kan bli den fjärde svensken att vinna Norris Trophy, efter Nicklas Lidström, Erik Karlsson och Victor Hedman.

I slutspelsdebuten besegrade Dahlin och Buffalo Sabres Boston Bruins med 4–2 i matcher och leder nu serien mot Montreal Canadiens med 1–0. Personligt har Dahlin stått inför stora prövningar. Hans sambon, Carolina Matovac, blev svårt sjuk under en semester i Frankrike för nästan ett år sedan. Hon drabbades av akut hjärtfel, låg med livssupport i flera veckor och gick igenom en hjärttransplantation.

Tyvärr förlorade paret sitt ofödda barn på grund av insjuknandet. Under hela denna svåra tid har Dahlin visat en otrolig styrka och lojalitet. Han tog två kortare uppehåll från laget för att stå vid sin flickväns sida i Göteborg innan hon tilläts resa till USA. I ett hjärmvärmande inlägg på sociala medier uttrycker Carolina Matovac sin djupa beundran för Dahlin.

För nästan ett år sedan vändes hela vår värld upp och ner. Du gick från att njuta av en helt vanlig dag på semester till att höra läkare skrika att hon kommer att dö – inte bara en gång, utan vid fyra olika tillfällen. Och genom allt det slutade du aldrig att vara allt på en gång – den bästa fästmannen, en fantastisk vän, en sann kapten och den mest lojala lagkamrat någon någonsin skulle kunna önska sig.

Det du har åstadkommit den här säsongen är inget annat än otroligt, och du förtjänar varenda bit av den uppskattning som kommer din väg. Jag är så stolt över dig. Alltid





