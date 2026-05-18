Rättegång inleds i 764-fallet: 18-åring misstänks för grova och sadistiska brott

En 18-årig man från Umeå är nu åtalad för över 70 brott i flera länder, bland annat grova våldtäkter och tortyr av katter. Han misstänks ha fjärrstyrt unga till att utföra våldsdåd, skada sig själv och utföra sexuella handlingar. Rättegången inleds i ett omfattande fall som är unikt eftersom domstolen ska pröva om det kan räknas som mordförsök eller grov misshandel om man får en person på distans att skada sig själv.

Nu startar rättegången i 764-fallet – 18-åringen misstänks för grova och sadistiska brott. Fjärrstyrda mordförsök, torterade katter och våldtäkter. 18-åringen från Umeå misstänks för över 70 brott – i flera länder.

Bland annat ska han ha tvingat barn att skära sig själva och skriva hans chattalias i blod. Den unge mannen greps i sitt klassrum på en skola i Umeå i april 2025. Han har suttit häktad sedan dess och är nu åtalad för över 70 brott i flera länder – flera av dem grova. Brotten ska ha ägt rum mellan 2023 och 2024, under tiden han var dömd till ungdomsövervakning i hemmet och hade fotboja.

Mannen misstänks ha systematiskt fjärrstyrt unga till att utföra våldsdåd, skada sig själv och utföra sexuella handlingar. Gärningarna har filmats och sedan spridits på internet. 18-åringen nekar till brott. Fallet är omfattande och beskrivs som unikt. Detta eftersom domstolen ska ta ställning till om det kan räknas som mordförsök eller grov misshandel om man får en person på distans att skada sig själv





