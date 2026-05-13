Rättegång mot Poya Shafie inleds i Stockholm

Poya Shafie, en av de som beskrivs stå nära Foxtrot-ledaren Rawa Majid, åtalas för en rad våldsbrott i Stockholm och Sundsvall. Rättegången inleds på onsdagen i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.

Gängtoppen Poya Shafie har beskrivits som en av de som står Foxtrot-ledaren Rawa Majid närmast. På onsdagen inleddes rättegången mot Shafie. Poya Shafie har länge varit internationellt efterlyst när han greps i Irak hösten 2023.

Svenska myndigheterna begärde honom utlämnad och i oktober 2025 sattes han på ett plan till Sverige och greps formellt av svensk polis när han landade på Arlanda. I början av maj åtalades han för en rad våldsbrott. Enligt kammaråklagare Lukas Tigerstrand rör det sig om ‘mycket grov brottslighet’ i början av våldsvågen 2023, där han beskrivs haft en roll som koordinerare av brott.

Bland annat misstänks han för inblandning i flera genomförda eller planerade skjutningar i Sundsvall och Stockholm, samt bomdåd i Sundsvall. I Stockholmsområdet har den misstänkta brottsligheten skett i bland annat Enskededalen, Skarpnäck och Vällingby. Under onsdagen började rättegången mot Poya Shafie, och en annan man, i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Förhandlingarna väntas pågå cirka en månad.

Under rättegångens första dag gick åklagarna genom åtalspunkterna och gärningarna man väckt åtal runt. Båda åtalade nekar till brott.





