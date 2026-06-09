Rättegången börjar för 15-åring som brände ner garagelängor

En 15-åring från Skåne, som brände ner två garagelängor och skadade över 30 fordon i Ängelholm i november förra året, börjar nu sin rättegång. Han har beskrivit sig själv som en medlem i en sekt och har hävdat att han begick brottet för att få uppmärksamhet och respekt från andra.

En 15-åring från Skåne, som brände ner två garagelängor och skadade över 30 fordon i Ängelholm i november förra året, börjar nu sin rättegång . Han har beskrivit sig själv som en medlem i en sekt och har hävdat att han begick brottet för att få uppmärksamhet och respekt från andra.

Han har även sagt att han har blivit ombedd av andra för att ge råd och tips om hur allvarliga brott kan begås. Han har även varit med i en grupp som kallar sig 764, där han stoltserade med sina handlingar och hävdade att han var en kid som orsakade terror. Säpo vill inte uttala sig om hur stor spridningen är av sådana grupper bland unga i Sverige, men det är inte så stor att den övergripande terrorhotnivån påverkas.

Det har dock noterats att den ideologiska övertygelsen kanske inte är lika stark som tidigare, utan att det snarare är våldet i sig som kan vara en drivkraft





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Brand Garagelängor Terror Sekt Rättegång

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