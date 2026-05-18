Rätten till staden: Säkerhetens och motståndets kamp i Helsingborg

En djupgående analys av hur Nato-mötet i Helsingborg aktualiserar frågan om staden som en plats för både kontroll och demokratisk protest, med kopplingar till urban teori och historiska händelser.

Helsingborg genomgår just nu en påtaglig förvandling när staden förbereder sig för ett möte mellan utrikesministrarna inom Nato . Denna process är inte bara logistisk, utan symbolisk.

Staden klär sig i sina finaste kläder med blommor, kostymer och flaggor, men samtidigt ress barriärer och säkerhetsarrangemang som signalerar ett tillstånd av undantag. Denna kontrast mellan den polerade ytan och den hårda säkerhetsapparaten blottlägger en fundamental fråga om vad en stad egentligen är. Enligt den amerikanska urbanteoretikern Mike Davis är staden en plats för konflikt och åsiktsutbyten. Han menar att det inte hålls demonstrationer i Disneyland eftersom Disneyland inte är en verklig stad, utan en kontrollerad fantasi.

Om en stad eliminerar all risk och allt motstånd upphör den att vara en demokratisk mötesplats och blir istället en steril zon av kontroll. När Nätverket Stoppa Nato och andra kritiska grupper tågar genom centrala Helsingborg, är det ett uttryck för just denna urbana dynamik: rätten att synliggöra konflikt i det offentliga rummet. För att förstå den nuvarande situationen i Helsingborg kan man blicka tillbaka på Göteborgskravallerna år 2001, när president George W. Bush besökte staden.

Denna händelse markerade en brytpunkt i synen på aktivism och ordningsmakt i Sverige. Under toppmötet förvandlades fredliga demonstranter i ordningsmaktens ögon till hotfulla aktivister, vilket ledde till extrema åtgärder där ungdomar stängdes in på skolor med containrar och polisbarriärer. Denna händelse, som senare skildrats i dokumentärer, visar hur snabbt den demokratiska impulsen kan krocka med säkerhetstänkandet. Det är viktigt att notera att 2001 var en annan tid; protesterna skedde precis före 11 september-attackerna.

Efter dessa händelser omformulerades kriget mot terrorismen så att det flyttade in i städerna. Mjuka mål som gågator och skolor blev plötsligt strategiska punkter, vilket ytterligare legitimerade en ökad övervakning och en mer militant inställning till stadsrummet. Under 1990-talet genomgick svenska städer en annan förändring genom vad urbansociologen David Harvey kallar entreprenörsurbanism. Stadskärnorna återupptäcktes inte för medborgarnas skull, utan som investeringsobjekt.

Fastighetsboomen ledde till att städernas image blev viktigare än deras sociala funktion. I Stockholm slog man fast att miljön skulle vara samstämd och behaglig, vilket i praktiken innebar att de grupper som inte passade in i den kommersiella bilden trängdes ut. Detta skapade en grogrund för rörelser som Reclaim the City, som ville ta tillbaka gatorna från kapitalet och bilismen.

Kampen om staden handlar därför om mer än bara specifika politiska frågor som Nato; det handlar om rätten till staden, en tanke formulerad av Henri Lefebvre. Lefebvre menade att medborgarna har rätt att delta i beslut om sin stad och rätt att fullt ut bruka den. Det är de som lever i staden, inte de som äger den, som bör ha det sista ordet.

När vi ser på mobiliseringen i Helsingborg idag, ser vi en fortsättning på denna långa tradition av motstånd mot elitens stad. Det som essäisten Rebecka Solnit beskriver som elitpanik – en rädsla för folkets kollektiva handlingar – tar sig ofta uttryck i militära eller polisiära barriärer. Men genom att demonstrera och kräva utrymme i staden, utövar medborgarna sin rätt att förändra sig själva genom att förändra sin omgivning.

Från 1800-talets revolter i Paris till dagens Nato-kritiska tåg, är drivkraften densamma: önskan om ett mer aktivt medborgarskap och en stad som inte bara är en kuliss för maktutövning, utan en kollektivt ägd och förvaltad plats. Helsingborg blir därmed en spegel för vår tids stora spänning mellan säkerhetsstatens behov av kontroll och demokratins krav på öppenhet ocht motstånd





