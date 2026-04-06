Rättsfall och Exploatering: Bärbranschen i Klorna på Uppslitande Rättstvister

Bärbranschen i Sverige präglas av rättstvister och misstankar om exploatering av thailändska bärplockare. Rättsfall om löner, arbetsvillkor och misstänkt människohandel avslöjar en komplex bransch med återkommande problem.

Bärbranschen i Sverige, en gång en blomstrande sektor, skakas nu av en rad uppslitande rättsfall som kastar en mörk skugga över sommarens förväntade ankomst av thailändska bärplockare. Trots striktare regler och en minskning av branschen fortsätter exploateringen och missförhållandena att vara ett återkommande problem.

Migrationsverket förbereder sig för att ta emot ansökningar från bärföretag som önskar anställa thailändska bärplockare, men erfarenheterna från tidigare säsonger ger anledning till oro. Förra säsongen nekades nästan alla ansökningar, och de få undantag som beviljades har senare visat sig vara inblandade i tvivelaktiga affärer. Rättsliga prövningar pågår fortfarande, och de utländska arbetarnas rättigheter är återkommande i fokus.\Flera fall av misstänkt exploatering av bärplockare har nått rättsväsendet, vilket avslöjar en komplex väv av bedrägerier, lönesänkningar och beslagtagna pass. I ett uppmärksammat fall visade det sig att flera bärplockare inte fått ut korrekt lön. Den thailändska kontaktpersonen häktades men är nu frisläppt, medan ägarna av det berörda företaget även de häktats. Svårigheterna i dessa fall förvärras av att bärplockarna ofta återvänder till Thailand, vilket försvårar insamlingen av vittnesmål. Till detta kommer korruption inom det thailändska rättsväsendet, vilket gör det svårt för fattiga migrantarbetare att vinna över mäktiga företagsägare. Polisutredningar, som den om misstänkt människohandel 2022, har stött på hinder och oenigheter, vilket har lett till att inriktningen begränsats till färre företag. Människorättsorganisationer och aktivister följer noga utvecklingen och kräver rättvisa för de utnyttjade bärplockarna.\Även säsongen 2023 drabbades av ett efterskalv. I Åsele flydde ett stort antal plockare från sina arbetsgivare, och socialtjänsten fick ta hand om de hungriga och utblottade plockarna. Hovrätten fastställde senare domar mot två lokala bärföretagare för grov människoexploatering. Dessa företagare hade utlovat bättre arbetsvillkor än de sedan levererade, inklusive beslag av pass och tvingande av arbetare att leva under extrema omständigheter. Trots att de avtjänat sina straff har de fortfarande näringsförbud i Sverige, men fortsätter verksamheten i Finland, vilket väcker frågor om gränsöverskridande ansvar och tillsyn. De finska myndigheterna är medvetna om deras historia och kommer att övervaka verksamheten noggrant. Regelverket för kommersiell bärplockning i Finland har skärpts, men det finns fortfarande rapporter om dåliga arbetsvillkor för thailändska plockare, inklusive långa arbetsdagar och problem med löneutbetalningar. En annan tvist handlar om avtalsbrott där ett bärföretag anklagar en konkurrent





