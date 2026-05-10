Real Madrid och Barcelona i kris: En dysfunktionell och toxisk miljö

En djupgående analys av Real Madrids och Barcelonas kris, inklusive en dysfunktionell och toxisk miljö, en mängd incidenter och en tränare som aldrig vill jobba någon annanstans än just där.

Lamine Yamal var nöjd när han såg Marcus Rashford slå säsongens vackraste frispark till 1-0 på Camp Nou. Dani Olmo volleyklackade ner en boll till Ferran Torres som gjorde 2-0.

Det kändes som att matchen som skulle avgöra ligan kunde sluta 100-0. Det brukar vara en match där ligans giganter mäter muskler med varandra och visar upp en av de bästa rivaliteterna i sporten. Man kom till den här matchen som ett redan slaget gäng. I ett läge som var så spänt och ansträngt att det var värt frågan om klubben stod inför risken att implodera.

Kylian Mbappé skällde ut och förolämplade en person i ledarstaben, åkte på semester mitt under säsongen och miljontals supportrar vill att han lämnar. Spelare har bråkat både verbalt och fysiskt vid flera tillfällen den senaste veckan, så illa att Federico Valverde fått uppsöka sjukvård med ett hål i huvudet. Flera spelare uppges inte ens prata med sin tränare längre.

Och det kan hävdas att det händer saker i alla omklädningsrum och träningsmiljöer, att vi bara inte vet om det och att slitningar är standard i en klubb av Real Madrids storlek och dignitet. Men den här mängden incidenter på så kort tid kan inte vara normalt.

Och att det eskalerat hit, efter att klubbpresident Florentino Perez tagit tydligt parti för sina spelare när han sparkade Xabi Alonso tidigare under säsongen, signalerar att de inte har minsta aning om hur de ska navigera ur krisen. Det ser enkelt ut för Barcelona att spela igenom dem, hemmalaget kan göra sina mål i den första halvleken och vinna matchen redan där.

När de har åkt ur Champions League har det pratats om att de spelar en fotboll som inte går att vinna med, som är för naiv och för svår för försvarsspelarna de har att tillgå. Det ligger saker i delar av det, samtidigt som Hansi Flick får för lite kredd för vad han faktiskt har gjort med det här laget. Att han återinstallerat ett Barcelona-DNA i allt de gör när mycket av det såg ut att ha gått förlorat.

Att han skapat ett av Europas bästa lag. I 90 minuter dominerar och kontrollerar de ett titelavgörande El Clásico, förvisso mot skadat gods, men ändå. De behövde bara en poäng, de tog tre övertygande. Allt är inte perfekt i Barcelona, ekonomin har under många år varit skamlig och de har domarkontroversen känd som Negreira-fallet hängande över sig.

Men utöver de två raka ligatitlarna har de ett spel som är både underhållande och trots allt vinnande. En akademi som sprutar ur sig a-lagsspelare och en tränare som aldrig vill jobba någon annanstans än just här. Det är en ganska bra sits samtidigt som Real Madrid har öppet bråk och stök, en dysfunktionell och toxisk miljö. Inga stora titlar att peka på de senaste åren och ingen aning om vem som ska träna dem nästa säsong.

Det är en klubb med muskler och kapacitet att repa sig relativt snabbt, men här och nu är allt bara ovärdigt





