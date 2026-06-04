Real Madrid-president bekräftar planerade värvningar inför presidentval

Florentino Pérez meddelar att José Mourinho, Denzel Dumfries och Ibrahima Konaté är klara för Real Madrid om han vinner valet den 7 juni. Pérez lovar också en miljard stor betalning för ytterligare en spelare.

Real Madrid -president Florentino Pérez har bekräftat tre planerade nyförvärv inför det kommande valet den 7 juni, där han utmanas av affärsmannen Enrique Riquelme. De tre spelarna som ska värvas är José Mourinho som ny chefstränare, högerbacken Denzel Dumfries från Inter Milano och mittbacken Ibrahima Konaté från Liverpool.

Pérez framförde detta i tv-programmet Horizonte enligt spanska tidningen AS. Enligt tidigare uppgifter skulle trion ansluta till klubben endast om Pérez vinner presidentvalet. Pérez har också lovat att göra en miljard kronor stor betalning för ytterligare en spelare, vilket skulle bli den största summa någonsin betald av Madrid för en spelare, minst 150 miljoner euro.

Transfer-specialisten Fabrizio Romano uppger att Real Madrid aktiverar en utköpsklausul för Dumfries på cirka 20 miljoner euro, medan Konaté ansluter utan övergångssumma eftersom kontraktet med Liverpool löper ut i sommar. Mourinho kommer from Benfica. Klubben har ännu inte officiellt bekräftat någon av värvningarna, och utfallet av valet den 7 juni kommer att avgöra omplanerna realiseras. Texten innehåller upprepade navigationsetiketter och sidlänkar som ignorerats, och endast det faktiska nyhetsinnehållet har bevarats





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