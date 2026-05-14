Real Madrid-supporter stoppas från att visa upp plakat

Under 2-0-segern mot Real Oviedo försökte en supporter visa upp ett plakat - men stoppades av säkerhetsvakter.Real Madrid-supporter stoppas från att visa upp plakatReal Madrid är 14 poäng bakom sin antagonist i La Liga-toppen. Klubben åkte dessutom ur Copa Del Rey i ett tidigt stadie, och i Champions League blev det uttåg mot Bayern München i kvartsfinal. I inledningen av hemmamatchen mot Real Oviedo försökte en supporter förmedla ett budskap via ett plakat. På bilderna syntes det hur säkerhetsvakter stoppade det från att ske. - Titta på de här bilderna. De vill visa upp något men får inte av säkerhetsavdelningen. Det här är bilder jag aldrig sett på Santiago Bernabeu, sa TV4:s expert Marcelo Fernandez i sändningen. Real Madrid lyckades vinna matchen med 2-0 efter mål från Gonzalo Garcia och Jude Bellingham. Kylian Mbappé byttes in i slutskedet och buades ut av hemmapubliken.på senare tid, han anklagas bland annat för att ha missat El Clasíco-mötet med Barcelona med flit, efter att ha fått reda på att han inte skulle starta. "Los Blancos" har även andra interna stridigheter. Inte minst det bråk som uppstod mellan Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni, där båda stjärnor straffades med att

