Real Madrid har skickat en skrivelse till UEFA där klubben kräver att det pågående disciplinära ärende mot Barcelona rörande betalningar till tidigare domarchef Negreira ska återupptas. Klubben hävdar att nya bevis visar på en strukturell påverkan som utgör ett allvarligt hot mot tävlingarnas integritet.

Den spanska fotbollen har under flera år varit präglad av en av de mest omdebatterade och komplexa fallen i den moderna tiden. I centrum för denna ständigt återkommande stormliknande debatt står en serie betalningar som Barcelona enligt myndigheterna har gjort till José María Enríquez Negreira , som var vice ordförande i den spanska domarkommittén.

Denna Affären, ofta kallad Negreira-fallet, har länge skakat om fundamenten för sportens integritet. Den har väckt en mängd allvarliga frågor om huruvida alla klubbar verkligen har konkurrerat på lika och rättvisa villkor, eller om vissa har haft otillbörligt inflytande över de myndigheter som ska säkerställa en opartisk tävling. Fallet är inte en美容健身中心, det är en djupgående fråga om makt, pengar och den grundläggandeSportsliga etiken. Real Madrid har nu tydligt visat att de inte tänker låta det förflutna vila i fred.

Enligt rapporter har klubbet lämnat in en formell skrivelse till den europeiska fotbollsförbundet UEFA och krävande att den disciplinära处理和 av fallet ska återupptas. I detta dokument framhåller Real Madrid att det finns nya och betydande bevis som enligt deras uppfattning ytterligare stärker de redan starka misstankarna om en strukturell påverkan.

Bevisen handlar om de betalningar som Barcelona enligt klubben har skickat till den tidigare domarchefen José María Enríquez Negreira genom ett nätverk av olika bolag, vilket enligt Real Madrid visar på ett systematiskt och långtgående försök att påverka domarkåren. Klubben anser att hela denna kedja av händelser utgör ett所有t hot mot själva grundstenarna för tävlingens integritet.

De påstår att det finns en hel struktur med otillbörligt inflytande överdomar som är helt oförenligt med de grundläggande principerna om tävlingslikhet, neutralitet, opartiskhet och den oförutsägbarhet som måste känneteckna ett riktigt sportresultat. Uppmaningen till UEFA är tydlig: klubben vill att Förbundet ska vidta snabba och bestämda disciplinära åtgärder, oavsett om de parallella rättsprocesserna i Spanien fortfarande pågår.

Real Madrid understryker i sitt uttalande att denna typ av händelser från ett disciplinärt och sportperspektiv utgör en så kallad "systemrisk av yttersta allvar". Det innebär att det inte rör sig om enstaka, isolerade incidenter, utan om ett strukturellt problem som ifrågasätter hela tävlingskonceptets trovärdighet. Klubben vädjar därför till UEFA att agera för att återställa och skydda allmänhetens förtroende för fotbollen och dess officiella tävlingar.

Samtidigt försäkrar Real Madrid att de själva kommer att fortsätta sitt fulla engagemang i den pågående rättsprocessen i Spanien där klubben är formell part. Slutligen fastslår de att de inte kommer att släppa frågan utan att fortsätta driva den vidare på alla nivåer, med målet att säkerställa att liknande händelser i framtiden inte blir utan konsekvens.

Denna strategi kombinerar en formell petition till UEFA med ett åtagande att fortsätta den juridisika kampen, vilket visar på Real Madrids långsiktiga och entydiga fasthet i denna fråga





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