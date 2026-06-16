Real Madrid vill köpa ut Borussia Dortmunds Felix Nmecha

Real Madrid verkar vara på spåret att stärka upp mittfältet med en av VM:s främsta spelare. Enligt uppgifter från tyska Sky Sports har klubben hört sig för Borussia Dortmunds 25-åriga mittfältare Felix Nmecha.

Real Madrid verkar vara på spåret att stärka upp mittfältet med en av VM:s främsta spelare. Enligt uppgifter från tyska Sky Sports har klubben hört sig för Borussia Dortmund s 25-åriga mittfältare Felix Nmecha .

Nmecha imponerade stort när han gjorde mål och fixade straff i 7-1-vinsten mot Curacao. Enligt uppgifterna krävs ett "exceptionellt bud" för att köpa ut spelaren, som uppges ha en utköpsklausul på 70 miljoner euro (763 miljoner kronor). Nmecha har gjort 13 mål och åtta assist på 122 matcher för Dortmund och fostrades i Manchester Citys akademi.

Real Madrid har redan värvat Marc Cucurella och enligt uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano är Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté och Bernardo Silva klara för nästa säsong. Nu verkar spanjorerna vilja stärka upp mittfältet med en av VM:s främsta spelare under de första gruppspelsmatcherna. Borussia Dortmunds Felix Nmecha imponerade stort när han gjorde mål och fixade straff i 7-1-vinsten mot Curacao. Enligt tyska Sky Sports har Real Madrid hört sig för kring 25-åringen.

Borussia Dortmund ser dock inte ut att vilja sälja till vilket pris som helst. Enligt uppgifterna krävs ett "exceptionellt bud" då spelaren uppges ha en utköpsklausul på 70 miljoner euro (763 miljoner kronor). Nmecha har gjort 13 mål och åtta assist på 122 matcher för Dortmund - och fostrades i Manchester Citys akademi. Sju dagar in i 2024 sålde Chelsea sin produkt från egna akademin Lewis Hall till Newcastle för drygt 360 miljoner kronor.

Nu kan han vara på väg tillbaka. Vänsterbacken som har imponerat för Newcastle ses som Chelseas ersättare till Marc Cucurella, enligt lokaltidningen The Northern Echo. Spanjoren som under måndagen presenterades för sin nya klubb, Real Madrid. Hall, som startade 24 ligamatcher för Newcastle under förra säsongen, blev oväntat inte uttagen i Thomas Tuchels VM-trupp.

Chelsea har även lagt fram andra alternativa ersättare enligt uppgifterna. Där ingår namn som Juventus Andrea Cambiaso och Bayer Leverkusens Alejandro Grimaldo. Maurizio Sarri är ny huvudtränare för Atalanta. Den italienska klubben bekräftar under måndagen att 67-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2029.

Italienaren kommer senast från Lazio och har tidigare tränat bland annat Juventus, Chelsea och Napoli. Beskedet kommer efter att parterna enats om en övergång tidigare under våren. Under söndagen kom transferjournalisten Fabrizio Romano med uppgifter om att Chelseas vänsterback Marc Cucurella är klar för en övergång till Real Madrid. Under måndagen bekräftade klubbarna flytten på respektive webbplats.

Den spanska 27-åringen kom till Chelsea från Brighton 2022 och har vunnit Uefa Conference League och klubblags-VM med Londonklubben. Kontraktet med Real Madrid sträcker sig till juni 2032. Cucurella är född i Katalonien och har tidigare tillhört Real Madrids rival FC Barcelona. En spansk övergångsbomb ser ut att bli till verklighet.

Chelsea-backen Marc Cucurella är helt klar för Real Madrid. Det enligt uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano. Enligt uppgifterna är han vänsterbacken som den nya tränaren José Mourinho vill ha in i sitt lag. Men övergången är inte helt fri från kontroverser.

Vänsterbacken är nämligen fostrad hos de stora rivalerna Barcelona. Prislappen ser ut att landa på mellan 55-60 miljoner euro + 5 miljoner euro i bonusar, enligt The Athletic-reportern David Ornstein. En totalsumma på runt 711 miljoner kronor. Den temporära sejouren i Real Madrid blev mindre lyckad.

Men Alvaro Arbeloa är på väg mot ett nytt toppjobb. Enligt Fabrizio Romano återstår bara detaljer innan spanjoren presenteras av Fulham i Premier League. Arbeloa ersätter i sådana fall Marco Silva som tog över Benfica - efter att Jose Mourinho lämnat Benfica för Arbeloas Real Madrid. En så kallad tränarrockad.

Milan och Zlatans jakt på en ny tränare efter Max Allegri fortsätter. Efter att tidigare riktat sig in på Andoni Iraola, som hamnade i Liverpool, kollar nu klubben åt ett annat håll. Milan ska enligt transferjournalisten Fabrizio Romano varit i kontakt med den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim om att ta över rollen. The Athletic rapporterar också att den portugisiska 41-åringen är klubbens huvudkandidat att bli den nya tränaren.

Amorim som fick sparken i inledningen av 2026 har sedan dess varit klubblös. Efter att Casemiro meddelat att han lämnar klubben så letar Manchester United efter sin nya centrala mittfältare. Och blickarna tycks vändas mot West Ham som åkte ur Premier League i sista omgånge





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Felix Nmecha Borussia Dortmund Real Madrid VM Fotboll Transfer Köp Sälj

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stark seger för Roslagsbro IF i toppmatchen mot SkuttungeTopplagen Skuttunge och serieledande Roslagsbro IF möttes i division 4 Uppland dam i fotboll. Roslagsbro IF vann…

Read more »

Fotbolls-VM: Real Madrid värvar Cucurella – får in en VM-spelare i truppen – Fotbolls-VM 2026: Senaste nyttFölj SVT:s nyhetsbevakning om fotbolls-VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. VM pågår torsdag 11 juni – söndag 19 juli. Hela mästerskapet sänds i SVT och TV4.

Read more »

Lucas Bergvall blir Sveriges yngste VM-spelare efter stark premiärDen 20-årige mittfältaren Lucas Bergvall becomes Sveriges yngste VM-spelare någonsin efter att han kom in som ersättare i Sveriges 5-1-vinst mot Tunisien. Bergvall slog tidigare rekordshållare Jesper Blomqvist och uttrycker tacksamhet och stolthet över lagets prestation. Även andra spelare som Anthony Elanga accepterar sina roller i truppen och betonar vikten av att alla bidrar till lagets framgång.

Read more »

Kan Mbappé skaka av sig allt vad den här klubblagssäsongen har varit?Mbappé kommer in i det här mästerskapet med fler frågetecken som tynger än utropstecken som lyfter. Han har tagit sig till Real Madrid, men också till en plats i klubblagskarriären där hur han uppfattas nästan har blivit viktigare än hur han presterar.

Read more »