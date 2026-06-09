Real Madrids jättebud nobbat - Atletico svarar med emojis

Real Madrid la 1,6 miljarder på Julian Alvarez men fick nobben. Även transfernyheter om Eichhorn, Jimenez, Stroud, Bardghji, Lidberg, Arsenal och Origi.

Real Madrid har lagt ett bud på 1,6 miljarder kronor på Atletico Madrid s Julian Alvarez , men fått nobben. Den spanska huvudstadsklubben bekräftade själva budet i ett officiellt uttalande, där man uppgav att Atletico hade studerat och utvärderat budet samt tackat för det.

Atletico Madrid svarade snabbt på X med fem gråtskrattemojis och ett skarpt förnekande: För att inte lämna något utrymme för oklarheter: Vi tackar inte er för någonting. Atletico hänvisade i stället till Alvarez utköpsklausul, som uppges ligga på närmare 5,5 miljarder kronor. Alvarez, som värvades från Manchester City sommaren 2024 för 820 miljoner kronor, har gjort 49 mål på 106 matcher för Atletico.

Samtidigt har tyske superlöftet Kennet Eichhorn, 16, tackat nej till en flytt till Liverpool trots att budet var det bästa ekonomiska. Eichhorn, som spelas för Hertha Berlin, vill i stället stanna i Tyskland där han jagas av Leipzig och Bayer Leverkusen, enligt Floria Plettenberg. Wolverhampton, som åkte ur Premier League, ser ut att satsa på rutin för att ta sig tillbaka. Efter att ha värvat Kieran Trippier är nu Raul Jimenez på väg tillbaka till klubben.

Jimenez kontrakt med Fulham har löpt ut och 35-åringen väntas först spela VM med Mexiko innan han återvänder till Wolves, där han spelade mellan 2018 och 2023. Elliot Stroud, som kom med i Sveriges VM-trupp efter framgångar i Mjällby, kan vara på väg bort. Fotbollskanalen rapporterar att flera italienska klubbar är intresserade, hetast är Genoa som lagt ett bud. Strouds kontrakt går ut efter säsongen.

Roony Bardghji, som inte togs ut i Sveriges VM-trupp, vill nu lämna Barcelona på lån. 20-åringen inser att speltiden blir knapp då han spelar på samma position som Lamine Yamal. Enligt The Athletic har VM-nobben tagit hårt och han är mer beslutsam än någonsin att få speltid, även om det innebär lån.

Isac Lidberg belönas med ett kontrakt i Bundesliga efter två succésäsonger i Darmstadt. 27-åringen har skrivit på för Borussia Mönchengladbach till 2030, och köps loss för 38 miljoner kronor. Sportchefen Rouven Schröder hyllar hans målsinne och fysik. Lidberg gjorde 31 mål på 58 matcher i Darmstadt. Arsenal har fått nog av skadeproblemen och sparkar huvudläkaren Zafar Iqbal, enligt BBC.

Beskedet kom som en överraskning för läkaren som anslöt för två säsonger sedan. Arsenal har haft skador på nyckelspelare som Saka, Timber, Ødegaard och Havertz. Divock Origi, 31, avslutar karriären. Belgaren blev en profil i Liverpool och nätade i både semifinal och final när laget vann Champions League 2019.

Han tackar för sig på Instagram: Till mina fans runt om i världen som hjälpte mig att glänsa: varje ikoniskt ögonblick, varje mål och varje bit av historia som vi skapade tillsammans kommer för alltid att vara vår





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