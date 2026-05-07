Real Madrids Valverde drabbad av hjärnskada efter träningskonflikt – missar El Clásico

Federico Valverde har diagnostiserats med en hjärnskada efter en hård tackling under träningspasset och kommer att missa El Clásico mot Barcelona. Konflikten med Tchouaméni eskalerade till ett fysiskt bråk, och klubben har ännu inte tagit ställning.

Real Madrid s stjärnaspelare Federico Valverde har drabbats av en hjärnskada efter en hård tackling under träningspasset. Enligt klubbens medicinska team har han diagnostiserats med en hjärnskada orsakad av yttre våld, vilket innebär att han kommer att behöva vila i tio till 14 dagar.

Valverde var medvetslös i några sekunder efter incidenten, men mår nu bra trots omständigheterna. Han kommer att missa den efterlängtade El Clásico-matchen mot Barcelona på lördag. Konflikten mellan Valverde och hans lagkamrat Aurélien Tchouaméni ska ha börjat redan under onsdagens träning, då en hård tackling från Valverde ledde till en verbal konflikt. Bråket fortsatte på torsdagen, då en ny tackling från Valverde utlöste en fysisk konflikt i omklädningsrummet.

Tchouaméni konfronterade Valverde, och situationen eskalerade till ett slagsmål. Klubben har ännu inte kommentarer om hur de planerar att hantera situationen, men de kommer att informera om besluten när de interna processerna är avslutade. Real Madrids fans är oroliga för Valverdes hälsa och förväntar sig att klubben tar hårdare tag i interna konflikter. Hjärnskador är allvarliga och kan ha långvariga konsekvenser, vilket gör att klubben måste vara försiktig med spelarens återhämtning.

Samtidigt spekuleras det om hur denna incident kan påverka lagets prestationer i de kommande matcherna, särskilt mot Barcelona. Valverde är en nyckelspelare i laget, och hans frånvaro kan bli en stor förlust





