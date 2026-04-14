Realitystjärnan Brandi Glanville fick vitlök i örat – nu varnar hon för virala hälsotrender

Efter att ha provat ett Tiktok-knep med vitlök för att lindra förkylning, hamnade realitystjärnan Brandi Glanville på akuten. Läkare varnar för farorna med att följa virala hälsotrender på sociala medier.

Brandi Glanville , känd från realityserien The Real Housewives of Beverly Hills och den amerikanska versionen av Förrädarna, råkade ut för en obehaglig upplevelse efter att ha följt ett råd hon hittade på internet. Under påsken var Glanville förkyld och letade efter lindring online. Hon stötte på en trend på Tiktok där folk använde vitlök sklyftor för att lindra förkylning ssymptom. Hennes 21-årige son hade berättat att han stoppade en vitlök sklyfta i näsborren för att få bukt med nästäppan, vilket han påstod fungerade bra. Inspirerad av detta experimenterade Glanville med metoden själv, men fick oönskade resultat.

Istället för att stoppa vitlöksklyftan i näsan, som ursprungligen var planen, kände Glanville en brännande känsla och flyttade vitlöken till örat. Det visade sig vara ett misstag, då hon inte lyckades få ut vitlöken på egen hand. Hon beskrev känslan som att bränna huden. För att åtgärda problemet tvingades hon uppsöka akuten nästa dag, där vitlöken opererades bort. Glanville har i efterhand uttalat sig starkt om att man inte bör lita på råd från internet, Tiktok, Instagram, Twitter eller Facebook, utan att alltid konsultera en läkare eller medicinsk expert. Denna händelse blev snabbt uppmärksammad och sprider en viktig varning om att vara försiktig med information och råd man hittar på sociala medier, särskilt när det gäller medicinska frågor.

Läkare varnar nu kraftigt för att följa den virala trenden att använda vitlöksklyftor för att behandla förkylningssymptom. Enligt läkaren Madeleine Herman är det inte bara ineffektivt utan kan faktiskt förvärra symtomen. Att stoppa rå vitlök i näsan eller örat kan orsaka brännskador på hud och slemhinnor, samt öka risken för infektioner. Denna incident belyser farorna med att experimentera med okonventionella metoder utan medicinsk rådgivning. Den påminner oss om vikten av att vara källkritiska och att alltid prioritera beprövade medicinska råd när man söker lindring för sjukdomar. Denna händelse är en tydlig påminnelse om att medicinska råd alltid bör komma från kvalificerade läkare och inte från internet-trender eller sociala medier





