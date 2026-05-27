Recension: 007 First Light - En stark berättelse från världens mest kända agent

IO Interactives 007 First Light är enengångssaga om en ung James Bond som rekryteras av MI6 och möter sin första stora konspiration. Spelet kombinerar korridorsaction, smygspel och manipulation i en levande Londonmiljö med starkt fokus på handling och karaktärer.

James Bond -spel finns det gott om, men antalet som faktiskt är bra kan man nästan räkna på en hand. Men när man fick reda på att Hitman-utvecklarna IO Interactive skulle ta sig an världens mest kända agent så fick man ju förhoppningar om att det skulle bli bra grejer.

I 007 First Light följer vi en yngre James Bond genom en fristående berättelse där man får följa hur han blev rekryterad av MI6 hela vägen fram tills han reder ut sin första stora världskonspiration. Handlingen är engagerande och är enligt mig det absolut starkaste argumentet för varför man ska spela 007 First Light.

Man märker också att det måste ha varit några riktiga Bond-nördar involverade i handlingen och skapandet av karaktären då det finns många referenser till Ian Flemmings böcker som vi tidigare inte har fått se i filmerna. Dialogen är rapp, full av brittisk humor och karaktärerna känns levande samt relaterbara vilket då hjälper spelets handling avsevärt. Relationen mellan Bond och hans mentor Greenway är till exempel exceptionellt bra.

Insatserna från röstskådesspelarna är på topp, så länge man bortser från Lenny Kravitz vars insats som skurk känns ganska halvhjärtad. Något annat som känns levande är spelvärlden. Den är fylld med människor, inte helt olikt vad man har fått se i Hitman-spelen. För det mesta vandrar man runt en större plats där man måste lösa diverse saker för att lyckas ta sig in i något speciellt rum eller hitta en specifik person.

Spelet blandar korridorsaction med Hitman-liknande manipulation av omvärlden samt kryddar det hela med en skvätt ganska medelmåttig bilkörning då och då. Som spelare har du ofta en hel del olika val du kan göra för att lyckas med ditt uppdrag, dock är det något mer linjärt än de helt öppna sandlådorna som Hitman-spelen har.

För min del passade detta mer fokuserade upplägg perfekt, då jag nått en viss ålder i spellivet där jag gärna slipper gå vilse i enorma sandlådor då jag lätt tappar tråden där numera. För det mesta smyger man runt dessa banor och man försöker helt enkelt att inte bli alltför upptäckt. När smygandet går åt skogen kan man ibland bluffa sig ur situationer genom att ljuga ihop något bra så man kan komma förbi ändå.

När inte det funkar får man ta till nävarna men det sympatiska här för folk som vill smyga så mycket som möjligt är att det ofta endast är fienderna i närheten som blir uppmärksammade av att du är någonstans du inte bör vara medan resterande vakter håller sig på plats. En grej som jag fann lite märkligt var att man inte kan flytta eller gömma medvetslösa kroppar vilket gör att de ofta upptäcks av patrullerande vakter eller civila.

Bond har så klart också en arsenal av prylar som hjälper honom ta sig förbi jobbiga säkerhetsvakter som råkar stå just där man vill in. När det är dags för lite mer action kan Bond slåss med nävarna och spelet blir då en enklare brawler. Fightingen här känns inte så Arkham-tight som man kanske hoppades på men det fyller sin funktion. Skjutandet känns bättre men förvänta dig inte bäst-i-klassen-skjutande heller.

Skjutscenerna uppmanar dock en hel del till improvisation då det ofta finns massvis med olika föremål i spelvärlden som du kan skjuta på för att göra livet jobbigare för dina motståndare. Vapnen har sällan mycket ammunition i sig heller så man byter konstant vapen, vilket gör att striderna ofta blir ett tillfredsställande kaos även om fiendernas AI inte alltid är så imponerande. En sak som inte var så imponerande var dock spelets laddningstider.

Det händer ju att man misslyckas och då måste ladda om senare checkpoint, laddningstiden där (jag spelade på en PlayStation 5) kändes lite lång för dagens moderna samhälle och ofta var checkpointen precis innan någon liten dialog som då la på 5 extra sekunder vilket ju var störigt i de sektionerna där man hade problem eller försökte lösa något utan att bli sedd. När man väl spelat igenom spelet finns det dock inte alltför stor anledning att gå tillbaka till de olika banorna om man nu inte verkligen vill hitta varenda liten grej.

Det finns ett spelläge där man kan ta sig an olika utmaningar och IO Interactive har sagt att de kommer fylla det med olika utmaningar framöver. Dock är jag inte direkt en sådan person som finner allt för mycket nöje i det men vill man jaga snabba tider så har man ju det att roa sig med när eftertexterna har rullat.

Summan av kardemumman är dock att jag var helnöjd med spelet efter de cirka 16 timmarna det tog mig att köra genom spelet och nu sitter jag mest och väntar spänt på en uppföljare





feber / 🏆 12. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Bond 007 First Light IO Interactive Spelrecension Stealth Action London

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

007 First Light prissatt lägre än förväntatSpelaren kan få tag på ‘007 First Light’ till ett ovanligt lågt pris, vilket väcker frågor om spelets kvalitet eller andra faktorer. Spelet, utvecklat av IO Interactive, lovar detaljerade banor och Bond-action men kommissionering och sändning av recensioner har varit onormala. Publiceringsdatum och försäljningspotential diskuteras i relation till varumärket.

Read more »

Recension: Välbehövlig lektion om fotografins skuggdjurKvinnorna raderades ur historien – Nu skrivs de in igen.

Read more »

"007 First Light" - Kritikerna är nöjda med IO Interactive's nya James Bond-spelKritikerna har gett "007 First Light", det nya James Bond-spelet från "Hitman"-studion IO Interactive, en positiv recension. Med en snittbetyg på 88/100 på Metacritic pekar kritikerna på ett riktigt bra mottagande för den unge Bond. "Det är filmiskt och med mycket action" skriver de och drar en jämförelse där "Hitman möter Uncharted". "Spelet kommer bli ihågkommet som en full Bond-upplevelse" skriver de.

Read more »

Recension: ”007: First light” utvecklat av Io Interactive”007: First light” lyckas skildra en bra James Bond. Men charmen tar slut när smygande övergår till skjutande, enligt spelkritiker Susanne möller.

Read more »