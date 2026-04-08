Recension: Annakarin Thorburns 'Du har din mor med dig'

Annina Rabe recenserar Annakarin Thorburns andra roman, 'Du har din mor med dig', en berättelse om frihet, fattigdom och kvinnors kamp i ett icke namngivet spanskspråkigt land. Recensionen belyser romanens styrkor i det poetiska språket och skildringen av kvinnors liv, men pekar också på en viss luftighet som kan påverka läsupplevelsen.

RECENSION.\ Annakarin Thorburn , en av våra mest framstående och aktiva översättare från spanska, presenterar här sin andra roman, 'Du har din mor med dig'. Att berättelsen utspelar sig i ett icke namngivet spanskspråkigt land känns inte överraskande, med tanke på hennes tidigare erfarenhet. Hon debuterade 2013 med ungdomsromanen 'Jag biter i apelsiner', en bok som lämnade ett gott intryck men som också upplevdes som något flyktig och otydlig.

Den nya romanen visar på en mognad och tydligare konturer, men lider också av en viss vaghet som förblir svårfångad för läsaren. Boken följer Juana, en ung kvinna med en stark längtan efter frihet, och de andra kvinnorna i hennes liv, alla uppväxta under fattiga, otrygga och utsatta förhållanden. Juanas dröm om havet, som en väg till ett bättre liv, är en återkommande metafor. I bokens inledning är Juana ett barn som lever under svåra omständigheter. Modern kämpar för att försörja familjen, medan fadern, som är sjöman, är frånvarande under långa perioder och sällan skickar pengar. När han väl återvänder, präglas hans närvaro av nyckfullt humör och dåliga beslut. Juanas relation till fadern är komplex, präglad av både kärlek och insikt om hans skadliga inverkan på familjen. Thorburn skildrar en patriarkal värld där flickor och kvinnor befinner sig längst ner på samhällsstegen och utsätts för ständiga övergrepp. Juana får inte samma utbildningsmöjligheter som sina bröder, och hon utsätts för övergrepp. Fattigdomen är en ständig plåga för familjen. Juanas liv vävs samman med berättelserna om tidigare generationer av kvinnor som delat liknande öden. Men det finns en viss luftighet i berättelsen som kan vara svår att greppa.\Romanen är strukturerad i korta, luftiga stycken, berättade med ett transparent och poetiskt språk. Thorburns skildring av Juanas utveckling, där frihetsdrömmarna gradvis tar tydligare form, är särskilt fängslande. Samtidigt kan denna luftighet utgöra ett problem. Trots många förtjänster, lyckas berättelsen inte helt engagera läsaren. Wahlström & Widstrand publicerar boken, som omfattar 305 sidor. Denna recension är skriven av Annina Rabe, kritiker på Expressens kultursida. \I romanen utforskar Thorburn teman som fattigdom, patriarkat, familjens dynamik och kvinnors kamp för frihet i en värld präglad av orättvisor och förtryck. Juanas utveckling från barn till ung kvinna är en central del av berättelsen, liksom hennes längtan efter ett annat liv. Språket är poetiskt och målande, men ibland också något svårgripbart, vilket kan påverka läsupplevelsen. Boken ger en inblick i en specifik kulturell kontext, men utan att nämna platsens namn, vilket bidrar till en känsla av universell relevans, medan den samtidigt behåller en stark lokal förankring. Recensenten, Annina Rabe, pekar på både styrkor och svagheter i romanen, med fokus på dess poetiska språk, skildring av kvinnors liv och den eventuella distansen som kan uppstå på grund av berättelsens luftiga struktur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Recension: Familjen i svensk konst på Sven-Harrys konstmuseumAdam Rosenkvist recenserar en ny utställning på Sven-Harrys konstmuseum som utforskar familjen i svensk konst. Utställningen fokuserar främst på samtida verk, men inkluderar även äldre konstverk vilket inte alltid bidrar till en meningsfull dialog.

Read more »

Recension: Mysterier och Minnen i Camilla Lagerqvists ”Likhandlaren”En recension av Camilla Lagerqvists senaste deckare i Ester Tillman-serien. Boken utspelar sig i 1920-talets Uppsala och blandar mordgåtor med personliga tragedier. Recensenten berör bokens styrkor, som karaktärerna och miljöbeskrivningen, samt dess svagheter, som ett splittrat fokus.

Read more »

Janne Andersson om Zlatan: ”Sitter på andra sidan jordklotet och tycker en massa skit”Utåt höll han färgen och drev en konsekvent linje i fallet Zlatan Ibrahimovic.

Read more »

Nyheter: Misstänkt farligt föremål i Malmö, skjutning i Istanbul, räkbrist i Göteborg och andra nyheterSammanfattning av aktuella nyheter: Avspärrning i Malmö på grund av misstänkt farligt föremål, skjutning utanför Israels konsulat i Istanbul, räkbrist i Göteborg på grund av vädret, spöstraff i Indonesien och spårvagnsolycka i Göteborg.

Read more »

Aktieaffär värd 30,2 miljoner kronor genomförd – samt andra börsrelaterade nyheterEn aktieaffär på 30,2 miljoner kronor genomfördes utanför handelsplatsen. Samtidigt presenteras andra börsnyheter om bland annat nya noteringar, serieförvärvare och emissioner. Här får du de senaste uppdateringarna på finansmarknaden.

Read more »

Nyheter: Livstid för mord, börsnedgång, musiklejonets bortgång och andra nyheterEn sammanfattning av aktuella nyheter: Svensk man döms till livstid för mord i Köpenhamn. Regioner överklagar dom om journalsystem. Wall Street öppnar på rött efter Trumps hot. Musikvärlden sörjer Albert Mazibukos bortgång, och Kanye West stoppas från Storbritannien.

Read more »