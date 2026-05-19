Recension av Jack Ryan: Ghost War – Actionunderhållning i toppklass för streaming

John Krasinski återvänder som Jack Ryan i den nya actionfilmen Ghost War på Prime Video. En spännande thriller som fungerar utmärkt även för nya tittare.

Varför göra saker mer komplicerade än vad de behöver vara? Jack Ryan : Ghost War är en actionfilm som gör precis det den lovar och levererar en upplevelse som tillfredsställer genrens fans.

En av de mest centrala frågorna för många tittare är sannolikt om man måste ha sett den tidigare tv-serien på Prime Video för att hänga med i handlingen. Svaret är ett tydligt nej. Filmen är skickligt konstruerad så att även den som aldrig tidigare har stött på Tom Clancys värld kan kliva rakt in i handlingen utan att känna sig vilsen.

Samtidigt är det troligtvis de som har följt serien som kommer att känna störst tillfredsställelse, då man får återse välbekanta ansikten och dynamiker. För den som undrar vilken typ av film detta är kan man dra paralleller till de senare filmerna i Mission Impossible-serien eller Jason Bourne-trilogin. Man kan nästan se Jack Ryan som en amerikansk version av James Bond, men med den viktiga skillnaden att han är betydligt mer artig, godhjärtad och mindre cynisk än den brittiske agenten.

John Krasinski, som många känner igen från The Office, har under årens lopp genomgått en fysisk förvandling och byggt upp den muskelmassa som krävs för att trovärdigt axla rollen som en modern actionhjälte. Även om detta inte är en film som kommer att vinna tunga priser i Oscarssammanhang, är den perfekt för den som söker högkvalitativ underhållning direkt i soffan.

Handlingen kretsar kring Jack Ryan som har försökt lämna sitt intensiva liv inom CIA bakom sig för att istället leva ett civilt liv. Men precis som det ofta sker i denna genre, så vinner hans patriotiska natur och hans inneboende behov av att hjälpa andra över önskan om lugn och ro. Han kan helt enkelt inte stå bredvid när oskyldiga människors liv hotas.

Denna gång står han inför ett hot från det förflutna, i form av en före detta anställd som tidigare drivit en hemlig black-ops-avdelning. Denna antagonist är djupt irriterad och beslutsam att hämnas på CIA, MI6 och alla andra som han anser ha svikit honom. För oss som har följt seriens utveckling är det glädjande att se att samarbetet mellan Greer och Ryan fortsätter att vara en stark pelare i berättelsen, tillsammans med Mike November.

Det finns ett djupt förtroende mellan Greer och Ryan som gör att han återigen dras in i topphemliga operationer där insatserna är enorma. Vid sidan av Ryan möter vi MI6-agenten Emma Marlow, spelad av Sienna Miller. I många actionfilmer tenderar kvinnliga roller att reduceras till ett snyggt tillbehör, men i Ryan-världen är det annorlunda. Marlow är kompetent, självständig och bidrar aktivt till att lösa problemen, vilket gör henne till en naturlig och stark del av teamet.

När det kommer till de tekniska aspekterna och actionsekvenserna måste man vara realistisk. Eftersom Ghost War är producerad för att släppas direkt på en streamingplattform når den inte riktigt upp till den absurda nivån av spektakel som Tom Cruise levererar i Mission Impossible, där varje ny film måste överträffa den förra med mer galna stunts på en gigantisk bioduk. Man får aldrig riktigt den där massiva biografkänslan, men filmen känns trots det mer påkostad och actionmättad än vad tv-serien gjorde.

Tempot är en av filmens största styrkor. Det rör sig snabbt framåt, handlingen hänger ihop väl och tittaren får bara korta stunder av vila innan spänningen återigen trappas upp mot ett potentiellt globalt kaos. Ett exempel på filmens förmåga att balansera spänning med lättsamhet är den välplacerade scenen där ett UberEats-bud dyker upp utanför en strikt hemlig militäranläggning. Det är små detaljer som detta som visar att filmskaparna förstår genrens mekanismer och vet hur man håller publikens intresse uppe.

John Krasinski har inte bara agerat utan även varit delaktig i manusarbetet, vilket märks på hur väl karaktärerna är skrivna. I intervjuer har han uttryckt en stark önskan om att fortsätta i rollen i framtida långfilmer, och med tanke på att kvaliteten på streamingbaserad action ofta är varierande, framstår Ghost War som en lysande kandidat för fortsättningar.

Det är en film som fyller sin funktion till fullo och bevisar att man kan göra spännande spionthrillers utan att nödvändigtvis ha en biografbudget





