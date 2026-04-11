Recension: En nödvändig bok om religionens återkomst och dess påverkan

Andreas Johansson Heinö recenserar Joel Halldorfs bok ”Makten och det heliga” och hyllar den för dess kunskapsrikedom och insikter om religionens återkomst i samhället, kulturen och politiken. Boken utmanar gamla sanningar och belyser religionens komplexa roll i dagens samhälle, dess samspel med ideologier och dess användning i olika politiska sammanhang.

Andreas Johansson Heinö välkomnar en efterlängtad bok, fylld av kunskap och insikter. För över tjugo år sedan prövade ledarsidan i denna tidning tesen om en återkristning av Sverige. Då var en majoritet av partiledarna troende, en tredjedel av de aderton i Svenska Akademien var katoliker, och både DN:s kultursida och SvD:s ledarsida rymde kristna skribenter.

En ”kristen vänster”, med bland andra Sveriges statsminister, Aftonbladets politiska redaktör och Svenska kyrkans ärkebiskop i spetsen, framstod som en betydande maktfaktor. Religionen har varit på väg tillbaka under en längre tid. Denna recension tar avstamp i Joel Halldorfs avslutande del i en trilogi om religionens återkomst i samhället, kulturen och politiken. Halldorf presenterar en klassisk uppgång-och-fall-historia om sekulariseringen, rappt och rapsodiskt. Slutsatsen är elegant, tillspetsad och välavvägd: 1968, menar han, ”var inte början på en ny världsordning, utan snarare den gamla världsordningens dödsryckning”. De sekulära ideologierna har förlorat sin förmåga att inspirera och engagera, och kraften kommer nu från det heliga. Skiften i perspektiv är alltid mer dramatiska än skiften i verkligheten. Det fanns en tid då många överanvände materialistiska glasögon, och endast genom detta filter kunde tankar om ständig modernisering och avförtrollning framstå som rimliga. Den som har blick för det heliga ser något annat. Det postpolitiska 1990-talet ironiserade över alla sanningsanspråk. Halldorf väver elegant in religionen i berättelsen om ideologiernas död och återkomst. Dock visar hans egen analys att gränsdragningen är ett meningslöst äventyr. Tingsten och hans likar undvek all metafysik, oavsett om den hänvisade till Gud eller framsteget. Religionens återkomst i slutet av 1970-talet sammanföll med en ideologisk pånyttfödelse – nyliberalismen, nationalismen och populismen. I identitetspolitikens tidevarv genomsyras både wokevänsterns och nationalismhögerns tänkande av väckelserörelsernas språkbruk. \Halldorfs bok tar avstamp i hans egna erfarenheter av att ha vuxit upp som en udda fågel i ett land där religionen fanns i marginalen, och religiösa förväntades hålla en låg profil. Hans resa till att bli en agendasättande religionshistorisk auktoritet och kristen intellektuell i samhällsdebatten är talande för hur debatten har förändrats – med en ökad nyfikenhet på religion – men säger inte nödvändigtvis lika mycket om den samhälleliga förändringen. Ännu på 1990-talet refererade alla borgerliga partier till kristendomen i sina partiprogram. Recensenten själv delar inte de som tvivlar på att den stora sekulariseringsrörelsen har avstannat, kanske till och med upphört. Heinös egen bakgrund liknar Halldorfs tillräckligt för att skapa igenkänning. Dock finns det skäl att komplicera historieskrivningen. Fler svenskar hade regelbunden kontakt med kyrkan under sekulariseringens höjdpunkt än i dagens så kallade postsekulära tillvaro. Pingstkyrkan, där Halldorf växte upp, hade fler medlemmar på 1980-talet än idag. De breda penseldragen i boken lockar till välbehövlig debatt, men dess verkliga styrka ligger i detaljrikedomen. Halldorf erbjuder en rad minilektioner om allt från kvasireligiösa argument för kriget mot Ukraina, kristen sionism och pluralismen i amerikansk kristendom till den europeiska högerpopulismens liberalteologi. Han visar hur religionen fortfarande inspirerar till mycket gott i politiken och argumenterar för det mänskliga behovet av helighet. Men framför allt visar han hur religionen används i instrumentella syften av både ideologiskt motiverade rörelser och mer oreflekterade opportunister. Därför, menar Heinö, är ”Makten och det heliga” nödvändig läsning. Behovet av ökad bildning diskuteras ofta, och Halldorf levererar den. Det är helt enkelt omöjligt att ta del av denna samtidsskildring och tro att de gamla stridsropen – ”religion är en privatsak”; ”religion och politik hör inte ihop” – fortfarande har någon relevans idag. \Joel Halldorf är medarbetare på Expressens kultursida. Recensionen är skriven av Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, förläggare på Timbro förlag och kolumnist på DN:s ledarsida. Denna bok, menar recensenten, är inte bara relevant utan nödvändig. Halldorfs förmåga att belysa religionens komplexa roll i det moderna samhället, dess samspel med ideologier och dess användning i olika politiska syften, gör den till en ovärderlig resurs för alla som vill förstå vår samtid. Boken utmanar konventionella föreställningar och erbjuder en djupgående analys av religionens återkomst och dess påverkan på kulturen och politiken. Heinö betonar bokens detaljrikedom och dess förmåga att belysa olika aspekter av religionens inflytande, från väckelserörelsernas språkbruk inom identitetspolitiken till de kvasireligiösa argumenten för krig. Recensenten lyfter fram bokens kritiska perspektiv på hur religionen kan missbrukas och används för instrumentella syften, samtidigt som den erkänner dess potential att inspirera till det goda. Genom att läsa denna bok, menar Heinö, kan vi inte längre hålla fast vid gamla dogmer om religionens roll i samhället. Istället uppmanas läsarna att omfamna en mer nyanserad och kunskapsbaserad förståelse av ämnet. Bokens förmåga att utmana invanda tankemönster och erbjuda en djupgående analys av religionens roll i det moderna samhället gör den till en viktig och nödvändig läsning





