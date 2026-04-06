Recension: Mysterier och Minnen i Camilla Lagerqvists ”Likhandlaren”

En recension av Camilla Lagerqvists senaste deckare i Ester Tillman-serien. Boken utspelar sig i 1920-talets Uppsala och blandar mordgåtor med personliga tragedier. Recensenten berör bokens styrkor, som karaktärerna och miljöbeskrivningen, samt dess svagheter, som ett splittrat fokus.

Analys och värderingar är skribentens egna. Jag läser ”Likhandlaren” på tåget till Uppsala , lämpligt nog, staden där Camilla Lagerqvist s detektiv Ester Tillman huserar. Domkyrkans torn och slottet kan vi båda se, men i övrigt har mycket förändrats i staden, vilket jag noterar när tåget rullar in till stationen. 100 år har passerat sedan Ester Tillman , i 1920-talets Uppsala , öppnade en detektivbyrå efter att ha blivit änka. Camilla Lagerqvist är aktuell med en ny deckare i Tillman-serien.

Gästrikeförfattaren Camilla Lagerqvist bor numera i Uppsala och skildringen av universitetsstaden är en av de stora styrkorna i Ester Tillman-serien. Denna tredje bok ser Ester, tillsammans med sin kompanjon, den före detta cirkusartisten Yarina, lösa ett fall. En man dör under mystiska omständigheter på ett äldreboende och hans kropp doneras till vetenskapen. Vem drar nytta av detta? Samtidigt fortsätter Ester att nysta i sin fars försvinnande, och nya ledtrådar utforskas. Och det slutar inte där. Journalisten Jakob, som Ester har en spirande romans med, är också försvunnen. Han har arbetat undercover för att avslöja något stort, och Ester fruktar att han är död. \I min recension av den senaste boken i serien, ”Glaselefanten”, uttryckte jag en önskan om att Camilla Lagerqvist skulle fokusera mer på det fall som Ester Tillman fått i uppdrag att lösa. I denna tredje del är uppmärksamheten ännu mer splittrad, och det blir svårt för läsaren att engagera sig i fallet med den döda gamla mannen när Camilla Lagerqvist själv nedprioriterar det. Jag saknar också ett övergripande tema från tidsperioden som tillför en extra dimension, som när den första boken i Ester Tillman-serien behandlade kvinnlig rösträtt och del två Uppsalas mindre smickrande historia som centrum för rasbiologi. Deckarläsare som främst söker att lösa mordgåtor kan kanske behöva leta någon annanstans. Däremot är det, precis som i tidigare böcker, underhållande och trivsamt att tillbringa tid med Ester, Yarina och deras inneboende Olga. De tre utgör tillsammans ett vinnande koncept. Karaktärernas samspel och den historiska miljön är starka, men berättelsens fokus kan vara för utspritt för de som söker en klassisk detektivroman. Trots detta fortsätter serien att erbjuda en intressant läsupplevelse.\Ester Tillmans förmåga att kombinera detektivarbete med personliga utmaningar gör henne till en fängslande karaktär. Hennes relationer, både professionella och personliga, bidrar till berättelsens djup och komplexitet. Yarina och Olga fungerar som utmärkta stödkaraktärer och deras dynamik är en av seriens största tillgångar. Camilla Lagerqvists förmåga att väva in historiska detaljer och att skildra Uppsala på ett levande sätt förstärker läsupplevelsen ytterligare. Även om fallet med den döda mannen inte får full uppmärksamhet, finns det andra intressanta spår att följa, vilket håller läsaren engagerad. Det finns en viss spänning kring Jakobs försvinnande, och mysteriet kring Esters fars försvinnande lägger en ytterligare dimension till berättelsen. Sammantaget är ”Likhandlaren” en bok som erbjuder en blandning av mysterium, karaktärsdrivna berättelser och historiska inslag, vilket gör den till en värdig tillskott i Ester Tillman-serien. Boken får en att vilja läsa mer om Ester Tillmans äventyr, men kanske med lite mer fokus på själva mordgåtorna i framtiden





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Kvinna födde barn på toaletten – visste inte att hon var gravidEn brittisk kvinna, Mia Louise Bruce, upplevde en kryptisk graviditet och födde oväntat barn på toaletten. Efter en serie mystiska symtom, inklusive magproblem och infektioner, upptäckte hon under en akut smärtattack att hon var gravid. Hennes dotter och hon själv drabbades av sepsis, men räddades av snabb medicinsk hjälp. Idag är dottern tre år gammal och Mia beskriver henne som det bästa som hänt henne.

Läs mer »

– ”Star Wars”-serien ”Shadow Lord” får en säsong 2Nyligen blev det klart att populära ”Star Wars”-skurken Darth Maul får sin egen TV-serie, den animerade ”Star Wars: Maul – Shadow Lord”.

Läs mer »

Inter Krossar Roma i Serie A – Tar Ett Kliv Närmare ScudettoInter visade upp imponerande spel och besegrade Roma med 5-2 på San Siro. Lautaro Martinez och Hakan Calhanoglu stod för lysande prestationer. Segern förstärker Inter:s position i Serie A-tabellen och ökar avståndet till rivalerna.

Läs mer »

Årets Galnaste Komedi: Stranger Things-stjärna I Blodig Jakt På Pizza Efter Hallucinogen DrogEn grupp vänner, efter att ha intagit ett hallucinogent drogpreparat, hamnar i ett kaotiskt och surrealistiskt tillstånd. För att motverka effekterna, måste de få tag i pizza – levererad av en drönare – vilket leder till en serie absurda och komiska prövningar. Med positiva recensioner och en ”Stranger Things”-stjärna, lovar filmen en oförglömlig upplevelse.

Läs mer »

Darth Maul står i centrum för årets nya Star Wars-serieStar Wars-galaxen är fylld med minnesvärda karaktärer, och få är lika coola som Maul. Efter att ursprungligen ha dykt upp som Sith-lord i 'Det mörka hotet' har karaktären varit föremål för serietidningar, böcker och åtskilliga inhopp i animerade serier som 'Clone Wars' och 'Rebels'. Det är dock först nu han får en helt egen serie.

Läs mer »

Recension: Familjen i svensk konst på Sven-Harrys konstmuseumAdam Rosenkvist recenserar en ny utställning på Sven-Harrys konstmuseum som utforskar familjen i svensk konst. Utställningen fokuserar främst på samtida verk, men inkluderar även äldre konstverk vilket inte alltid bidrar till en meningsfull dialog.

Läs mer »