Recension: Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 imponerar med formatet men sviker i hastighet

Vi har testat Xiaomis nya ultratunna magnetiska powerbank. Trots en fantastisk design och extremt kompakt formfaktor visar sig laddningskapaciteten och hastigheten vara en utmaning i vardagen.

Under årets Mobile World Congress var det inte bara Xiaomi 17-serien som stod i centrum. Ett av de tillbehör som väckte störst uppmärksamhet var en tunn powerbank designad för att fästas magnetiskt på baksidan av en mobiltelefon. Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000, som den heter, utmärker sig genom sin extremt slimmade profil på endast 6 millimeter och en fjäderlätt vikt på 98 gram.

Genom att integrera kiselbaserad batteriteknik har tillverkaren lyckats pressa in 5000 mAh i ett format som knappt känns när det sitter på telefonen. Trots att Xiaomi ännu inte implementerat magnetisk laddning i sina egna enheter, har de med denna produkt tydligt siktat in sig på användare av Iphone och andra enheter med magnetfästen som Magsafe eller Pixelsnap. Designen är onekligen en av produktens största styrkor. Den orangea färgvarianten är estetiskt anpassad för att matcha Iphone 17 Pro, vilket understryker att Xiaomi främst vänder sig till Apples användarbas. Enheten är extremt portabel och slinker enkelt ner i en väska eller innerficka. Det finns dock vissa kompromisser gällande funktionaliteten; magneterna är inte tillräckligt kraftiga för att batteriet ska sitta helt fast under aktiv rörelse, och det kan lätt glida av om man förvarar mobilen i trånga fickor. På sidan finns diskreta dioder som indikerar laddningsstatus samt en USB-C-port som både används för att ladda powerbanken och för trådbunden laddning av mobilen. Det är tekniskt möjligt att ladda två enheter samtidigt, men prestandan blir då lidande. När det kommer till den praktiska användningen infriar batteriet dessvärre inte riktigt förväntningarna. Trots specifikationer om 15 watts trådlös laddning och 22,5 watt via kabel, visar tester att laddningshastigheten är betydligt lägre än väntat. Många testade mobiler varnar för långsam laddning, och under en trettio minuters period får man sällan mer än 5 till 20 procents extra batteritid beroende på modell. Den faktiska kapaciteten som levereras till telefonen ligger ofta mellan 2000 och 2800 mAh, vilket är långt ifrån de teoretiska 5000 mAh. Istället för att se den som en snabb reservkälla bör man betrakta Xiaomis powerbank som ett sätt att förlänga batteritiden medan man använder telefonen. Tack vare den smidiga formfaktorn fungerar den utmärkt som ett permanent extra batteri, förutsatt att man justerar sina förväntningar kring hur snabbt enheten faktiskt kan tankas upp i akuta lägen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pontus Janssons korsbandsskada skakar MFF – lagbygget ställs på provMalmö FF:s seger mot Djurgården överskuggades av Pontus Janssons allvarliga korsbandsskada. Nu ställs tränare Ramirez inför en ny utmaning att forma försvaret utan sin nyckelspelare, medan lagkamraterna uppmanas att visa "Jansson-attityd" och leverera segrar för att stötta honom.

Read more »

Recension: Left-Handed Girl - En iPhone fångar ett Taipei där solen aldrig går upp”Left-Handed Girl” är ett fint porträtt av Taiwans huvudstad om natten och de trasiga men starka familjebanden mellan en mor och hennes två döttrar. Den är både smärtsam och varm, men hade

Read more »

Duell: Samsung Galaxy A37 mot Xiaomi Poco X8 Pro – Båda kostar under 5000 krSamsungs bas, trygghet och bredd mot Xiaomis materialval och prestanda. Här ställer vi två telefoner med liknande pris men i stora delar väldigt olika fokus emot varandra.

Read more »

J.J. Abrams och arvet efter Star Trek: En analys av en modern klassikerEn djupdykning i J.J. Abrams sätt att förvalta science fiction-arv, recension av Star Trek Into Darkness och reflektioner kring filmkultur i en digital tidsålder.

Read more »