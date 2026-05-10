Record number of diamond weddings planned in Sweden, record number of gemini

The number of planned weddings is increasing in Sweden, and this year is expected to be a record-breaking year due to the longer lifespan of the population and an increasing number of people entering their 60s. The average age at which Swedes get married is also declining, with the average age for women being around 23,3 years and for men around 25,9. Since 1967, when the fewest marriages took place, the time of marriage has usually increased, and the number of marriages is now expected to increase further, up to 22,700 in 2025.

Nu planeras det många bröllop under sommaren i landet. Än 1966 var det sedan andra världskriget det år då flest personer gifte sig. Medeltalet för de som gifte sig för första gången - 25,9 år för män och 23,3 år för kvinnor - var också det yngsta.

Förutom att befolkningen lever längre bidrar allt detta till att 2026 är ett år då många kan fira diamantbröllop, alltså 60 år gifta - "kanske flest någonsin". År 2000 var det 8 200 som den 1 januari levde i ett äktenskap som under året skulle ha varat i 60 år. 2025 var det 22 700 som kunde se fram emot samma sak", säger demograf Filip Dabergott på myndighetens sajt.

En trend i Sverige, och i många andra länder, är också att människor gifter sig först i högre åldrar. Nästan tre fjärdedelar - 72,7 procent - av de kvinnor som gifte sig 1966 hade inte fyllt 25 år. Samtidigt var drygt hälften av männen - 50,7 procent - under 25 år när de gifte sig





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diamond Wedding Gemini Population Life Span Increasing Life Span Number Of Marriages

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

What Happened to Pop City Lund?The article explores the decline of the vibrant music scene in Lund, Sweden, which was once known as the country's first pop city. It discusses the reasons behind the decline, including the rising costs of real estate and the disappearance of the middle-sized venues that were crucial for bands to gain recognition.

Read more »

Ulf Kristersson firar 60-årsjubileum på reseresa i Sydamerika, en av svägerskapen går in i Teach for Sweden-styrelsensUlf Kristersson firade 60-årsjubileum på en reseresa i Sydamerika, där hans hustru Birgitta Ed var intill sin syster Marita Bildt, och hennes man Nils Bildt. Ulf Kristersson deltog personligen i en träff med svägerskapens stiftelse, vars anslag från regeringen under en punkt om särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskades med 44 miljoner kronor, men fick ytterligare 12 miljoner kronor för sitt arbete. Riksdagsledamoten Ida Karkiainen kritiserade Ulf Kristersson för att ha anställt sin barndomsvän som nationell säkerhetsrådgivare. Statsministern deltog i det beslutet.

Read more »

Skolstiftelsen Teach for Sweden sponsras av friskoleägare och lobbyorganisationer. Statsministern 'är mest engagerad i att gynna sig själv och sina egna'Skolstiftelsen Teach for Sweden, sponsras av friskoleägare och lobbyorganisationer. Statsministerns svägerska Marita Bildt har gått in i styrelsen och ökat stödet från regeringen med 124%. De criticiseras för att vara mest engagerade i att gynna sig själv och sina egna, istället för att på allvar ta tag i Sveriges problem.

Read more »

– Kristersson deltog i möte om anslag till svägerskans stiftelseStatsminister Ulf Kristersson var med och tog beslut om anslag till svägerskan Marita Bildts stiftelse Teach for Sweden.

Read more »