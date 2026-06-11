Regering misslyckas med att samla majoritet i riksdagen för sänkt straffbarhetsålder

Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho och Liberalernas rättspolitiska talesperson Martin Melin kommenterar regeringens misslyckande med att samla majoritet i riksdagen för sänkt straffbarhetsålder.

Man lyckades inte samla majoritet i riksdagen – och Tidöledamöter var osäkra. – Jag förstår att de inte vill utsätta sig för ett nederlag i kammaren och därför väljer att göra på det här sättet, det är bra, säger Socialdemokraterna s rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho .

Socialdemokraterna ligger nära regeringens linje och vill tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Inför måndagens omröstning hade oppositionen satt sitt hopp till liberala ledamöter som kunde rösta mot partilinjen. Det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram och det har ju den här regeringen då misslyckats med, säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho. Teresa Carvalho (S) säger att de kommer rösta för ett förslag om 14 år om det läggs fram.

Liberalernas rättspolitiska talesperson Martin Melin tycker att regeringens beslut är ’klokt’ eftersom utfallet kring omröstningen var osäker. Övriga oppositionspartier vill ha kvar dagens regler med 15 år. Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén: – Vad vi ser nu är en stressad och desperat regering som inte ens har stöd i sina egna led och som tvingas att backa. Och det är ju bra att de backar, vi vill ju inte se barn i fängelse. Att de överhuvudtaget har drivit det så här långt är märkligt





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