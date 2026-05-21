Regering stödjer flygbranschen med 17,5 miljarder kronor

Regeringen presenterar ett krispaket för att stödja flygbranschen som beräknas kosta 17,5 miljarder kronor. Det största bidraget är 400 miljoner kronor för säkerhetskontroller av bagage och passagerare, vilket sänker flygbolagens kostnader med 46 kronor per biljett. 100 miljoner kronor avsätts för att säkra tillgängligheten på flygplatser och 20 miljoner kronor till regionerna för ambulansflyg.

Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har lett till ökade priser på flygbränsle . Regeringen vill nu stötta flygbranschen genom ett krispaket med en total summa på 17,5 miljarder kronor.

Den största delen av paketet, 400 miljoner kronor, täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Detta innebär att flygbolagens kostnader sänks med 46 kronor per biljett. Dessutom avsätts 100 miljoner kronor för att kunna upphandla trafik på befintliga flygplatser, vilket ska säkra tillgängligheten i hela landet. Stödet förutsätter dock godkännande av EU-kommissionen.

Till regionerna riktas ett statsbidrag på 20 miljoner kronor för att säkra sjuktransporter med ambulansflyg. Stödet ingår i ett krispaket som omfattar 17,5 miljarder kronor. Tidigare har regeringen presenterat åtgärder för 8,7 miljarder kronor, varav det mesta går till att ytterligare sänka skatten på bensin och diesel under fem månader





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flygbransch Krispaket Flygbränsle Säkerhetskontroller EU-Kommission Ambulansflyg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ett steg närmare jätteaffären – fyra fregatter ska stärka Sveriges luftförsvarPå tisdagen meddelade regeringen att Sverige köper fyra fregatter av det franska företaget Naval Group.

Read more »

Israel: Över 400 aktivister förs till Israel – Senaste nytt om kriget i GazaKriget i Gaza, som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Följ det senaste om utvecklingen i SVT:s liverapport.

Read more »

Malmö-mittback: "Det är klart att det inte är kul med MFF som det är idag"Malmö-mittback NAME uttrycker sin oro över Malmö FFs senaste säsong, kallar det "inte kul" med tanke på klubben som alla känner igen.

Read more »

Kriminella nätverk infiltrerar välfärdssektornDet finns inget område inom välfärdssektorn som de kriminella nätverken inte har infiltrerat. Fuskar inte bara till sig bidrag och ersättningar - de är aktiva inom alla välfärdsområden där det finns privata utförare. Bidrag, ersättningar och stöd utgör fortfarande en typ av basinkomst för svenska gängkriminella, enligt rapporten. Men de riktigt stora pengarna finns att tjäna på välfärdsmarknaden. Även om det går att göra stora vinster på alla områden finns det några som är särskilt lukrativa: till exempel att driva vård- och omsorgsboenden. Det kan handla om HVB (hem för vård eller boende) för barn och unga, utslussningsverksamhet från Kriminalvården, LSS-boende eller HVB för vuxna med missbruk eller skyddat boende. Där kan kriminella tjäna från 500 000 kronor upp till knappt två miljoner per plats och år. Det är illa nog att kriminella driver verksamhet inom vård och omsorg, det är än värre att de får ansvar för människor som redan befinner sig i en utsatt position: unga med psykiska problem, kvinnor som söker sig undan hedersvåld och avhoppare från gängbrottslighet.

Read more »