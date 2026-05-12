Regeringen avstår från att lägga fram proposition för lönetransparensdirektivet

Den 26 mars meddelade den svenska regeringen att man inte planerar att lägga fram någon proposition för att genomföra lönetransparensdirektivet i nuvarande utformning. Motiveringen: man vill att EU omprövar delar av regelverket.

Det är en position som kan väcka frågor, inte minst eftersom EU-kommissionen redan i december 2025 avvisade en sådan omförhandling. Sverige utmärker sig därmed i en europeisk kontext. Implementeringsfristen löper ut i juni 2026 och länder som Tyskland, Frankrike och Danmark har påbörjat sin lagstiftningsprocess. Svenska arbetsgivare befinner sig i ett vakuum: direktivet kommer att gälla – frågan är bara när och exakt hur.

Det finns detaljer i direktivet värda att diskutera. Men fokus bör ligga på hur vi genomför det, inte på om vi ska göra det, säger Oscar Meivert. Oavsett hur den politiska processen fortskrider har många svenska arbetsgivare inte suttit still. De som kommit längst har investerat i något som direktivet faktiskt kräver: en strukturerad jobbarkitektur – ett ramverk där roller definieras, kategoriseras och relateras till varandra.

Utan en tydlig jobbarkitektur är det näst intill omöjligt att avgöra vilka roller som är jämförbara. Och det är exakt vad direktivet kräver, inte bara för rapporteringen, utan för hela den dialog som ska kunna föras med medarbetare om hur lönen sätts. En av de mer konkreta förändringarna i direktivet handlar om rätten till information. Anställda får rätt att fråga om sin lön i förhållande till kollegor i jämförbara roller, uppdelat på kön.

Det ställer helt nya krav på hur arbetsgivare kommunicerar om lönemodell, lönestruktur och genomsnittslöner. Det räcker inte att ha siffrorna. Arbetsgivaren behöver också kunna förklara dem på ett sätt som känns trovärdigt och rättvist. Många chefer är i dag inte rustade för de samtal som de står inför.

Det handlar om att ha rätt struktur och språk för att förklara hur lönen sätts. Det är en konversation som kommer, frågan är bara om man är förberedd när den kommer, säger Oscar Meivert. Den svenska politiska fördröjningen skapar kortsiktig osäkerhet. Men direktivet är inte under omförhandling, något som EU-kommissionen har gjort tydligt.

Arbetsgivare som väntar riskerar att hamna i tidsnöd. Transparenta löner är inte längre en framtidsfråga. Företag som bygger tydliga och rättvisa lönestrukturer stärker både sitt arbetsgivarumärke och sin interna styrning. Det signalerar att man arbetar rättvist, och har ordning och reda, avslutar Oscar Meivert.

