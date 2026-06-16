Regeringen beklagar och betalar ersättning till felaktigt anklagade männen i Catrine da Costa-fallet

Justitieminister Gunnar Strömmer har på regeringens vägnar bett om ursäkt och beviljat ersättning till Teet Härm och Thomas Allgén, som felaktigt pekades ut för styckningen av Catrine da Costa. Ersättningen är av symbolisk natur, enligt advokaterna, och kan inte kompensera för de förlorade åren.

Regeringen har beslutat att betala ut ersättning ex gratia till Teet Härm och Thomas Allgén, de två män som under nästan 40 år levt under misstanke om att ha styckat Catrine da Costas kropp.

Justitieminister Gunnar Strömmer uttryckte på regeringens vägnar djup beklagande över vad männen fått gå igenom. - Å regeringens vägnar beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom, sade han. Beslutet kommer efter att SVT:s Dokument inifrån avslöjade att de båda pekats ut på mycket svaga grunder. Advokat Thomas Olsson, som företräder Teet Härm, förklarade att det viktigaste är att staten erkänt att fel har begåtts.

- Pengarna är mer av symbolisk natur. Det kan naturligtvis aldrig kompensera för 40 förlorade år, sade han. Teet Härm och Thomas Allgén frikändes i tingsrätten från mord, men i domen slog domstolen fast att de gjort sig skyldiga till griftebrott, alltså att de styckat kroppen, trots att ingen av dem var åtalad för det brottet. Detta blev startpunkten för en lång kamp för att rentvå sig.

Advokat Filip Rydin, som företräder Thomas Allgén, berättade att deras primära mål var att få resning, men de stötte på hinder eftersom ärendet är så gammalt och flera nyckelpersoner har avlidit. - En resningsansökan var vårt primära mål men där stötte vi på patrull. Ärendet är så pass gammalt och de personer vi hade velat förhöra finns tyvärr inte i livet. Men jag påstår att de absolut var oskyldiga till den här styckningen, sade Rydin.

Trots att regeringen nu beviljar ersättning, kan det inte läka det lidande männen utstått. Rydin beskrev hur hans klient fått sitt liv förstört. - Min klient har fått sitt liv förstört, han har blivit totalt isolerad under snart 40 år, han har inte kunnat gå ut, folk skriker åt honom på gatan. Det har varit hot.

Total isolering där han egentligen har suttit i fängelse i 40 år fast han har gjort det hemma, sade han. Teet Härm har liknande erfarenheter. Båda männen har levt under ständig förföljelse och stigma. Ersättningen, som regeringen betalar ut av nåd utan juridisk skyldighet, ses som ett erkännande av det orätt som skett.

Samtidigt pågår diskussioner om hur rättssystemet kunde låta detta hända och vad som kan göras för att förhindra liknande fall i framtiden. Fallet har blivit en symbol för rättsövergrepp och vikten av att rättsväsendet inte fäller människor på lösa grunder. Catrine da Costa-mordet, som det kallas, har varit ett av Sveriges mest omdiskuterade och har lett till debatt om rättssäkerhet och medias roll i att sprida grundlösa anklagelser





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Catrine Da Costa Ersättning Ex Gratia Rättsövergrepp Gunnar Strömmer Obducenten

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