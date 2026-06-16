Regeringen beviljar ersättning till två män som aldrig åtalats för styckning

Justitieminister Gunnar Strömmer beklagar vad regeringen har fått gå igenom och meddelar att de två männen som aldrig åtalats för styckning har beviljats två miljoner kronor vardera.

På regeringens vägnar beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom, säger justitieminister Gunnar Strömmer . Ersättning som i det här fallet regeringen kan betala ut "av nåd" utan att det föreligger någon egentlig juridisk skyldighet.

För en stund sedan hade jag ett samtal med sökandena Thomas Allgén personligen och hans ombud Teet Härm och hans ombud. Jag berättade att regeringen har beslutat att bevilja de två miljoner kronor vardera, säger Gunnar Strömmer. De två männen anklagades för att ha styckmördat Catrine da Costa på 80-talet och båda två friades i tingsrätten. Men i domen stod det att männen var skyldiga för att ha styckat kroppen.

Det var just den formuleringen som gjorde att männen aldrig kunde lämna in ett överklagande för och få bort anklagelsen om styckning. Det var en gärning som de inte var åtalade för och som var straffrättsligt preskriberad och som de heller inte kunde överklaga eftersom det här inte fanns med i domslutet utan endast var ett uttalande domskälen, säger Strömmer. På regeringens vägnar beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom.

Jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättning ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet, säger Gunnar Strömmer





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