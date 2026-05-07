Regeringen föreslår elektronisk övervakning för att förhindra ungdomskriminalitet

Nytt lagförslag innebär att barn från 13 år kan övervakas elektroniskt av socialtjänsten för att förebygga brott, även utan tidigare domar.

Regeringen har nyligen presenterat ett omfattande och debatterat lagförslag som syftar till att ge socialtjänsten betydligt kraftfullare verktyg för att hantera barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet.

Enligt det nya förslaget ska det bli möjligt att införa någon form av elektronisk övervakning för individer från 13 års ålder, och det mest anmärkningsvärda med detta förslag är att åtgärden kan sättas in även om den unge ännu inte har begått något brott. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har understrukit att detta inte är en åtgärd som ska användas lättvindigt.

Tvärtom ska den elektroniska övervakningen endast aktualiseras i fall där mindre ingripande insatser och förebyggande åtgärder redan har prövats men visat sig vara otillräckliga för att bryta den negativa spiralen. Syftet med övervakningen är primärt att säkerställa att barn och unga befinner sig i sina hem under specifika tider som socialtjänsten har fastställt.

Detta ses som ett sätt att begränsa exponeringen för kriminella miljöer och förhindra att unga rekryteras till gäng eller dras in i kriminella nätverk under kvällar och nätter. För att minska den sociala stigmatiseringen har ministern förtydligat att det inte nödvändigtvis handlar om traditionella fotbojor, vilka ofta förknippas med straffrättsliga påföljder. Istället föreslås tekniska lösningar som är mer diskreta, till exempel i form av en armbandsklocka eller andra bärbara enheter som inte är lika synliga eller förknippade med skam.

Åtgärden ska endast tillämpas när det finns tydliga och konkreta skäl att tro att barnet annars kommer att ägna sig åt brottslig verksamhet, och övervakningen ska vara ett medel för att skydda den unge från en kriminell framtid. Från regeringens perspektiv handlar detta inte om att införa en straffande eller repressiv åtgärd, utan snarare om en preventiv strategi.

Genom att använda elektronisk övervakning hoppas man kunna undvika ännu mer drastiska och ingripande åtgärder, såsom tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU). Man argumenterar för att det är bättre att den unge kan stanna kvar i sitt hem med en viss form av kontroll, än att barnet helt slits bort från sin familjemiljö genom ett placeringsbeslut.

Tanken är alltså att skapa en balansgång där individens frihet begränsas något för att rädda dennes långsiktiga framtid och förhindra ett liv i kriminalitet. Trots regeringens argument har förslaget mött hård kritik från flera håll, däribland Socialstyrelsen. Kritiker menar att det är ett alltför djupt ingrepp i den personliga integriteten att övervaka individer som varken är misstänkta för eller dömda för något brott.

Det finns en grundläggande rättslig princip om att statliga tvångsmedel ska vara kopplade till faktiska lagöverträdelser, och att införa övervakning baserat på en riskbedömning av framtida beteende ses av många som problematiskt. Socialstyrelsen anser att åtgärden är oproportionerlig i förhållande till syftet och varnar för att det kan skada förtroendet mellan den unge och socialtjänsten, vilket i förlängningen kan motverka det förebyggande arbetet.

Denna debatt speglar en bredare diskussion i det svenska samhället om hur man ska hantera den stigande ungdomskriminaliteten. Å ena sidan finns ett starkt tryck på att hitta effektiva metoder för att stoppa rekryteringen till gäng, å andra sidan finns ett behov av att värna om barnets rättigheter och rättssäkerheten. Frågan om var gränsen går mellan skydd och kontroll är central i detta lagförslag.

Medan regeringen ser elektronisk övervakning som en livlina för riskutsatta unga, ser motståndarna det som ett steg mot ett övervakningssamhälle där unga straffas för vad de förväntas göra snarare än vad de faktiskt har gjort. Den fortsatta processen kring lagförslaget kommer sannolikt att kräva noggranna avvägningar mellan säkerhet och integritet





