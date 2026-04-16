Regeringen föreslår fängelsestraff för 13-åringar – hård kritik mot förslaget

Regeringen presenterar ett kontroversiellt förslag om att sänka straffmyndighetsåldern till 13 år, vilket innebär att även mycket unga personer kan dömas till fängelse. Förslaget, som har mött starkt motstånd från både remissinstanser och Lagrådet, motiveras av en oroande trend med grova brott utförda av unga. Samtidigt minskas straffrabatten för unga under 18 år avsevärt.

Regeringen har beslutat att föreslå en sänkning av straffmyndighetsålder n till 13 år, vilket innebär att även mycket unga individer kan dömas till fängelsestraff . Förslaget, som mött omfattande kritik från remissinstanser och Lagrådet, syftar till att bekämpa en ökande och allt yngre brottslighet. Kriminalvården har uttryckt skepsis över huruvida barn i denna ålder är mogna nog för straffrättsligt ansvar och fängelsestraff .

Lagrådet har dessutom pekat på att förslaget kan strida mot Barnkonventionen och regeringens egna krav på noggrann beredning. Förslaget om att 13-åringar ska kunna fängelseförvaras kommer att gälla under en prövotid på fem år, varefter det ska utvärderas. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) betonar att detta är en ingripande åtgärd som motiveras av en oroväckande trend med grova brott utförda av unga förövare. Regeringen anser att frihetsberövande är en nödvändig åtgärd för de allra farligaste unga personerna. Samtidigt föreslås en kraftig minskning av den så kallade straffrabatten för personer under 18 år. Målet är att straffen för 15-, 16- och 17-åringar ska bli betydligt längre, vilket minister Strömmer menar att nuvarande straffrabatter i vissa fall gör närmast hånfulla. Med de nya reglerna skulle straffen i praktiken kunna fördubblas jämfört med dagens system. Det kommer dock fortfarande att finnas en ungdomsreduktion som ger en viss rabatt, men den nya modellen kommer att kräva betydligt grövre brott som mord, mordplanering eller grova sprängningar för att 13- och 14-åringar ska komma i fråga för fängelsestraff. Parallellt med förslaget om sänkt straffmyndighetsålder presenterar regeringen även åtgärder för att stärka socialtjänstens möjligheter att vidta tvångsåtgärder gentemot familjer som vägrar delta i förebyggande insatser. Bakgrunden till regeringens förslag är en statlig utredning som ursprungligen rekommenderade en sänkning av straffbarhetsåldern till 14 år. Regeringen väljer dock att föreslå 13 år som gräns, med hänvisning till att den allvarliga brottsligheten bland barn och unga har fortsatt att minska i åldrarna, vilket kräver skärpta regler för unga lagöverträdare. Sänkningen av straffmyndighetsåldern kommer att gälla för brott där minimistraffet är fyra års fängelse. I de mest extrema fallen kan fängelse då utdömas även för 13- och 14-åringar. Vidare föreslås att ungdomsreduktionen helt avskaffas för unga myndiga individer mellan 18 och 20 år, vilket innebär att de kommer att få samma straff som vuxna för begångna brott. Straffmaximum för lagöverträdare under 18 år föreslås också höjas, vilket ytterligare förstärker den nya linjen med hårdare tag mot ungdomsbrottslighet





