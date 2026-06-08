Regeringen föreslår nya expropriationsregler för att motverka säkerhetsrisker

Staten får möjlighet att tvångsförvärva fastigheter som hotar rikets säkerhet. En utredning ska föreslå nya lagar, ersättningsregler och kriterier som gäller oavsett medborgarskap, med mål att stoppa sabotage och spionage.

Regeringen har initierat en omfattande granskning av landets expropriationslagstiftning med syftet att ge staten möjlighet att tvångsförvärva fastigheter som anses utgöra en säkerhet srisk för Sverige.

En särskild utredning har tillsatts för att analysera nuvarande rättsliga ramverk och föreslå ett nytt expropriationsändamål som möjliggör ingripanden när en fastighet riskerar att utnyttjas för sabotage, spionage eller annan verksamhet som hotar rikets säkerhet. Utredaren ska dessutom kartlägga vilka förutsättningar som ska gälla för sådana åtgärder, fastställa hur ersättningen till ägaren ska beräknas och säkerställa att lagstiftningen är förenlig med både nationella grundlagar och internationella åtaganden.

Detta förslag kommer att lägga till ett verktyg i statens arsenal som kan stoppa planering av sabotage eller annan fientlig verksamhet redan i ett tidigt skede, enligt försvarsministerens uttalande. Bakgrunden till den föreslagna lagändringen är det försämrade säkerhetsläget i Europa samt den ökade risken att svenska fastigheter kan utnyttjas av både inhemska och utländska aktörer för olagliga ändamål.

Regeringen betonar att lagen ska gälla oavsett medborgarskap, vilket innebär att även svenska nationalskapsinnehavare kan bli föremål för tvångsförsäljning av sina fastigheter om de bedöms utgöra en allvarlig säkerhetsrisk. Trots att äganderätten är grundlagsskyddad menar premiärminister att den nuvarande situationen kräver mer långtgående åtgärder och att en rimlig balans måste vägas in i de nya kriterierna.

Socialdemokraterna har uttryckt en vilja att gå ännu längre genom att förbjuda försäljning av mark i känsliga skärgårdsområden utan en föregående säkerhetspolitisk analys, vilket visar på ett brett politiskt samförstånd om att stärka skyddet av kritisk infrastruktur. Utredningens slutsatser förväntas presenteras inom de kommande månaderna och kommer sannolikt att leda till en lagändring som ger staten en tydligare mandat att agera i säkerhetskritiska fall.

Kritiker har påpekat risken för missbruk av makt och bett om tydliga begränsningar för att förhindra att lagstiftningen blir ett verktyg för att inskränka privat egendom utan tillräcklig grund. Samtidigt har EU uttryckt oro över andra områden i Sverige, bland annat brister i penningtvättslagen, vilket har lett till ett överträdelseärende från kommissionen. Detta visar på ett brett spektrum av regulatoriska utmaningar som den svenska regeringen måste hantera parallellt med säkerhetsfrågan.

Den föreslagna lagstiftningen markerar ett betydelsefullt steg i att modernisera och anpassa Sveriges rättsliga verktyg för att möta dagens och framtidens säkerhetshot





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Expropriation Säkerhet Fastigheter Lagstiftning Statlig Kontroll

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