Ett nytt regeringsförslag innebär att kommuner och regioner från 2027 ska vara tvungna att polisanmäla anställda som misstänks för mutbrott, tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt, i syfte att stärka rättssäkerheten och motverka korruption inom den offentliga sektorn.

Regeringen har idag lagt fram ett förslag som innebär att kommuner och regioner ska bli skyldiga att anmäla anställda till polisen när det finns misstanke om allvarliga brott såsom mutbrott, tjänstefel, brott mot tystnadsplikt eller andra handlingar som kan leda till fängelsestraff.

För närvarande finns ingen lagstadgad skyldighet för dessa offentliga organisationer att göra en polisanmälan, även om misstankar har uppkommit. Förslaget innebär att från och med den första juli tvåtusen tjugosju ska kommuner och regioner vara tvungna att omgående rapportera misstänkta brott i tjänsten till rättsväsendet. Detta steg ses som ett sätt att stärka rättssäkerheten inom den offentliga sektorn och att förebygga korruption och otillbörlig påverkan på de stora resurser som förvaltas av kommuner och regioner.

Civilminister Erik Slottner har betonat att de offentliga myndigheterna hanterar majoriteten av välfärdens resurser och därför är särskilt utsatta för missbruk. Han pekar på att i praktiken har det ofta förekommit att en anställd som misstänks för brott får ett avgångsvederlag och därmed kan gå vidare till ett nytt arbete utan att någon tidigare misstanke blir synlig i en registerkontroll. Sådan praxis innebära en risk för att oegentligheter döljs och att förtroendet för den offentliga sektorn urholkas.

Genom att införa ett obligatoriskt anmälningsförfarande hoppas regeringen skapa en tydligare ansvarskedja där rättsväsendet får möjlighet att pröva misstankarna och den anställde får möjlighet att bli rentvådd om anklagelserna visar sig vara grundlösa. Det föreslagna regelverket innebär också ett tydligt budskap om att missbruk av allmänna medel inte tolereras. Kommuner och regioner kommer enligt förslaget att behöva upprätta interna rutiner för att snabbt kunna identifiera misstänkta situationer och säkerställa att en polisanmälan lämnas in utan dröjsmål.

Detta förväntas också leda till en ökad transparens gentemot medborgarna, eftersom anmälningsplikten blir en del av den offentliga redovisningen. Kritiker har dock uttryckt oro för att den nya skyldigheten kan skapa en administrativ börda för mindre kommuner och regioner, men regeringen menar att kostnaden för att förebygga och beivra korruption är betydligt högre än den potentiella bördan. Om förslaget antar av riksdagen blir det ett betydande steg mot att stärka integriteten i den svenska välfärden





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