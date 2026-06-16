Regeringen ger upprättelse till Thomas Allgén och Teet Härm

Regeringen kan använda sig av ‘ex gratia’ för att ge upprättelse till Thomas Allgén och Teet Härm. Deras historia börjar i en dom i Stockholms tingsrätt från 1988, där de inte var åtalade för ett brott som var preskriberat. Formuleringen ledde till att de i mediernas och allmänhetens ögon var skyldiga. Detta ledde till ett 40-årigt lidande, stigmatisering, social isolering och inga framtidsutsikter. Revisor Strömmer pratade om fungerande rättssäkerhetsgarantier, att ingen människa ska befinnas skyldig till ett brott han eller hon inte har åtalats för. Detta är inte ett skadestånd, utan en symbolisk gest från regerings sida: staten gjorde fel och ber om ursäkt.

Regeringen kan använda sig av ‘ ex gratia ’ för att ge upprättelse till Thomas Allgén och Teet Härm . Deras historia börjar i en dom i Stockholms tingsrätt från 1988, där de inte var åtalade för ett brott som var preskriberat.

Formuleringen ledde till att de i mediernas och allmänhetens ögon var skyldiga. Detta ledde till ett 40-årigt lidande, stigmatisering, social isolering och inga framtidsutsikter. Revisor Strömmer pratade om fungerande rättssäkerhetsgarantier, att ingen människa ska befinnas skyldig till ett brott han eller hon inte har åtalats för. Detta är inte ett skadestånd, utan en symbolisk gest från regerings sida: staten gjorde fel och ber om ursäkt.

Detta är en av de stora svenska rättsskandalerna, en osedvanlig smutsig historia och en rättsväsendets varböld. Tidningar, radio och tv bidrog till häxjakten, men det var också den granskande journalistiken som bidrog till upprättelsen. Revisionschefen Strömmer menar att regeringens beslut betyder en hel del för Thomas Allgén och Teet Härm. Detta är en möjlighet som regeringen kan använda sig av då alla andra vägar för staten att ge en människa upprättelse har stängts.

Det är ett mänskligt lidande som ska värderas och det är inte en fråga som Strömmer vill besväras med i valrörelsen. Det skulle knappast bli en stor fråga, likväl irriterande. Men med tanke på att den förre justitieministern, Morgan Johansson, lovat att kämpa för att ge läkarna upprättelse i händelse av socialdemokratisk valseger går det möjligen att tänka sig att det finns ytterligare ett motiv. Det är en fråga som måste diskuteras och som måste få sitt rättssäkra slut





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thomas Allgén Teet Härm Rättsskandal Ex Gratia Regeringen Upprättelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ersättningsbesked”Obducenten” Teet Härm och ”allmänläkaren” Thomas Allgén vill få ekonomisk upprättelse efter att ha anklagats för mordet på Catrine da Costa. Klockan 11:30 håller justitieminister Gunnar Strömmer en pressträff om fallet. – Vi har fått all information, säger Thomas Olsson, som företräder Teet Härm.

Read more »

Två miljoner var”Obducenten” Teet Härm och ”allmänläkaren” Thomas Allgén har begärt ekonomisk upprättelse efter att ha anklagats för mordet på Catrine da Costa. Nu får de två miljoner kronor vardera, meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M). – På regeringens vägnar beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom, säger han.

Read more »

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) håller pressträff om ex gratia-ersättning i da Costa-falletJustitieminister Gunnar Strömmer (M) anser att de felaktigt åtalade männen i da Costa-fallet har drabbats orimligt hårt av rättsordningen. I pressträffen presenteras regeringens beslut om ex gratia-ersättning på två miljoner kronor per person till Thomas Allgén och Teet Härm. Fallet rör mordet på Catrine da Costa 1984 där männen friades men ändå fick hålla för styckning, vilket ledde till stigmatisering och förlust av yrkeslegitimitet. Ersättningen ses som ett symboliskt erkännande av fel begåtts.

Read more »

Ericsson får ny vd, kanotolycka, secondhandlarm, da Costa-ersättning och Think Pink-domPer Narvinger blir ny vd för Ericsson. En kanot har vält i Öreälven. En secondhandbutik i Eskilstuna har utrymts på grund av misstänkt föremål. Thomas Allgén och Teet Härm får två miljoner kronor vardera i ersättning efter da Costa-fallet. Fariba Vancor och Thomas Nilsson döms till fängelse för miljöbrott i Think Pink-härvan.

Read more »