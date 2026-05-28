Regeringen gett länsstyrelsen i uppdrag att ta fram planer för ny kärnkraftsanläggning

📆2026-05-28 18:22:00
Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att ta fram planer för en ny kärnkraftsanläggning i Gävle kommun. Planen ska bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och en planbeskrivning som beskriver hur mark- och vattenområden ska användas vid etablering av en kärnteknisk anläggning. Det isländska parlamentet, alltinget, har röstat för att hålla en folkomröstning om att inleda förhandlingar om ett eventuellt EU-medlemskap.

Det isländska parlamentet, alltinget, har röstat för att hålla en folkomröstning om att inleda förhandlingar om ett eventuellt EU-medlemskap. Omröstningen är planerad att hållas den 29 augusti och är en del av en tvåstegsplan för att kunna gå med i unionen innan 2030. EU-kommissionen har godkänt Arlas fusion med tyska mejerijätten DMK Group.

Fusionen är planerad att träda i kraft på måndag och kommer att skapa ett nytt gemensamt mejerikooperativ med 11 200 mjölkbönder i sju länder och 28 800 medarbetare globalt. Lemieux, en kanadensisk forward, har spelat NHL-ishockey i 21 år och vunnit Stanley Cup två gånger med New Jersey och en vardera med Colorado och Montreal. Han rankas som nionde bäst i NHL-historien med 80 slutspelsmål.

En pojke i 10-årsåldern blev påkörd av en bil när han körde en elsparkcykel i Hofors och fördes till sjukhus med ambulans. En man har skadats allvarligt i en motorcykelolycka i Kalmar och är inlagd på intensivvårdsavdelning. En kvinna har blivit påkörd av en spårvagn på Aschebergsgatan i centrala Göteborg och är livshotande skadad. USA:s justitiedepartement utreder om E Jean Carroll gjort sig skyldig till mened i samband med sina vittnesmål mot Donald Trump.

Om Sverige tar sig vidare från sin kvartsfinal mot Schweiz väntar nu Kanada i semifinal. Rumänska åklagare har utökat utredningen mot Andrew Tate och misstänker honom nu också för uppvigling till hat och diskriminering av kvinnor. Utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan i Thailand och avråder nu inte längre från resor inom ett avstånd av 20 kilometer från gränsen till Kambodja. Tekniska fel orsakar problem på röda och gröna linjen i Stockholms tunnelbana

Kärnkraft EU-Medlemskap Arla Lemieux NHL Motorcykelolycka Spårvagnolycka E Jean Carroll Andrew Tate Utrikesdepartementet Stockholms Tunnelbana

 

Socialdemokraterna presenterade förslag om en bättre äldreomsorg i Gävle, med en ökad bemanning inom äldreomsorgen, fler platser på demensboenden och bättre språkkunskap hos personalen. Förslagen ingår i 'Trygghetspaket för Gävles äldre' och presenteras på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende.
Graham Potter tog över det svenska landslaget efter att ha fått sparken från West Ham i höstas. Därifrån riktas det kritik. – Det är vad det är och man får gå vidare, säger Potter till SVT Sport på dagens presskonferens.
100 000 unga norrmän får jobbskatteavdrag: "Hur orättvist det är beror på hur man ser det."
Latour nobbar återköp av egna aktier trots substansrabatt. I stället säljer investmentbolaget aktier för 5 miljarder kronor för att göra nya industriförvärv. "Det tycker vi är det bästa", säger VD Johan Hjertonsson till Afv.
