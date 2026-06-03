Regeringen höjer lönekravet för arbetskraftsinvandrare

Regeringen har höjt lönekravet för arbetskraftsinvandrare till 33 390 kronor i månaden. Men bakom de tekniska formuleringarna döljer sig ett större problem.

Regeringen höjer lönekrav et för arbetskraftsinvandrare till 33 390 kronor i månaden. Men bakom de tekniska formuleringarna döljer sig ett större problem. Arbete har varit en grundläggande värdering i det svenska samhället, men nu håller den principen på att överges.

Människor som arbetar, betalar skatt och följer lagarna riskerar att utvisas om de inte uppfyller de nya reglerna. Det är en anmärkningsvärd utveckling i ett land som säger sig värna arbetslinjen. Samtidigt rapporterar företag över hela landet om svårigheter att rekrytera personal och staten förlorar skatteintäkter när människor som arbetar tvingas lämna landet. Politiken är inte bara omänsklig, den är också ologisk.

För om syftet vore att stärka svensk ekonomi eller värna arbetslinjen är reformen fel väg. Under de senaste åren har migrationspolitiken allt oftare slutat handla om människors handlingar och allt oftare börjat handla om deras bakgrund. Fokus har flyttats från vad människor gör till vilka människor de är. Arbete har fått mindre betydelse och ursprung har fått större betydelse.

Det är därför människor som arbetar, betalar skatt och följer lagarna ändå riskerar att utvisas. Det är därför familjer som klarar sin egen försörjning ändå riskerar att splittras. Det är därför barn som växer upp i Sverige ändå riskerar att förlora sitt hem. Sverige sätter löner normalt inte av staten utan genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Den svenska modellen bygger på att fackförbund och arbetsgivare tillsammans kommer överens om vilka löner som ska gälla. När staten nu inför ett politiskt lönegolv för arbetskraftsinvandrare sätter man sig i praktiken över den modell som man samtidigt säger sig försvara. Det är svårt att se detta som något annat än ännu ett steg i den utveckling där målet inte längre är integration utan exkludering.

Ett Sverige där arbete inte längre räcker för att få höra till är ett fattigare Sverige - ekonomiskt, socialt och moraliskt





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Regeringen Arbetskraftsinvandrare Lönekrav Integration Exkludering

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