Regeringen lanserar nationell kampanj för blödningskontroll och HLR

Socialstyrelsen får i uppdrag att utbilda allmänheten i akut omhändertagande och utreda civilplikt inom vården.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att lära allmänheten hur man stoppar blödningar och utför hjärt- och lungräddning. Syftet är att stärka befolkningens förmåga att agera vid akuta situationer, både i fredstid och vid kris eller krig.

Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) betonar på en pressträff att kunskapen är värdefull i vardagen, eftersom det ofta är en medmänniska som är först på plats vid olyckor innan professionell vårdpersonal hinner fram. Hon lyfter fram exempel från Ukraina, där civilbefolkningens förmåga till akut omhändertagande visat sig vara en styrka. Kampanjen innefattar både informationsspridning till allmänheten och praktisk utbildning till civilsamhällets organisationer. Målsättningen är att fler ska känna sig trygga med att ingripa vid livshotande blödningar eller hjärtstopp.

Enligt Lann har varje medborgare en roll i att skapa ett mer robust samhälle. Regeringen ser detta som en investering i samhällets motståndskraft och en del av det bredare arbetet med totalförsvaret. Utöver kampanjen får Socialstyrelsen också i uppdrag att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan utformas. Detta handlar om att säkerställa kompetensförsörjningen vid höjd beredskap, exempelvis vid krig eller andra samhällskriser.

Ministern pekar specifikt på yrkesgrupper som ambulanspersonal, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Utredningen ska ta fram förslag på hur dessa grupper kan knytas till totalförsvaret genom civilplikt, liknande den militära plikten. Bakgrunden är det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina. Lann konstaterar att Sverige sedan några år befinner sig i ett helt nytt säkerhetsläge med krig närvarande på kontinenten, vilket kräver en stärkt beredskap inom alla samhällssektorer.

Samtidigt uppmanas fler att donera blod. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson välkomnar uppdraget och understryker vikten av att öka blodgivningen. Han påpekar att storstadsregionerna ofta lider av återkommande blodbrist medan glesbygdsregioner har bättre förutsättningar. En särskild utredare ska därför se över statens ansvar för bloddonationer och föreslå åtgärder för att skapa en mer stabil tillgång på blod i hela landet.

Detta inkluderar att analysera regionernas roll och hur incitamenten för att bli blodgivare kan förbättras. Sammanfattningsvis syftar regeringens satsningar till att öka befolkningens beredskap och minska sårbarheten i viktiga samhällsfunktioner. Genom praktisk utbildning, informationskampanjer och utredningar om civilplikt vill regeringen stärka totalförsvaret och skapa ett mer resilient samhälle. Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag och implementera dem under de kommande åren.

Initiativen väntas bidra till att rädda liv både i fredstid och vid kris, samtidigt som de förbereder Sverige för framtida utmaningar i en osäker omvärld





