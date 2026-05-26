Regeringen lanserar temporär prisdämpning på månadskort för att stärka kollektivtrafiken

Statsminister Ulf Kristersson presenterar en lånefinansierad satsning på 6,5 miljarder kronor som ska halvera priset på månadskort för pendlare. Initiativet, som är temporärt och avsett att minska biltrafiken, får stöd från SKR men möter kritik om politisk timing.

Regeringen lanserade idag ett nytt initiativ för att göra kollektivtrafiken mer prisvärd och attraktiv för pendlare, med en presskonferens på Charlottendal bussdepå i Gustavsberg där statsminister Ulf Kristersson fick testa förarsätet.

På mötet bekräftade krisministern att regeringen har beslutat att genom en tillfällig lånefinansierad åtgärd sänka priset på både månadskort och periodkort i hela landet. Uppdraget finansieras av en extra ändringsbudget som beräknas kosta cirka 6,5 miljarder kronor - en summa som ligger något under de tidigare rapporterade 7 miljarder. Målet är att halvera kostnaden för pendelresenärer som använder kollektivtrafiken till och från arbetsplatsen.

Genom att göra resandet billigare hoppas regeringen också minska biltrafiken och därmed sänka bränslebehovet samt de klimatpåverkande utsläppen. Utbildningsminister Simona Mohamsson, som också deltog på presskonferensen, förtydligade att prissänkningen gäller periodbiljetter för studenter, pensionärer och andra månadskortsinnehavare, men inte för enkelbiljetter eller andra kortfristiga resealternativ. Staten kommer att kompensera de regioner som väljer att halvera biljettpriset med 50 % av kostnaden under andra halvan av 2026. Pengarna ska öronmärkas specifikt för kollektivtrafiken så att de inte hamnar i andra budgetposter.

Under frågestunden underströk både statsminister Kristersson och vice statsminister Ebba Busch att den här åtgärden är temporär och en del av en bredare strategi att använda extra ändringsbudgetar för att kunna reagera snabbt på förändrade förutsättningar utan att belasta den ordinarie statsbudgeten. När journalisterna frågade om regionerna har kapacitet att hantera ett potentiellt ökat resande med så kort varsel svarade Kristersson att regionerna har en viss flexibilitet och att inga dramatiska förändringar förväntas.

Han betonade att den extra finansieringen är en tillfällig insats, men att den kan ge marginalen för fler att välja kollektivtrafik framför bilen. Samtidigt kritiserade oppositionspartier regeringen för att koppla den ekonomiska satsningen till den pågående krisen i Mellanöstern. Kristersson avfärdade sådana påståenden som cyniska och menade att det är oacceptabelt att utnyttja ett internationellt konfliktutbrott för att driva valfrågor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uttryckte uppskattning för regeringens vilja att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet, men pekade också på praktiska och tekniska utmaningar som måste lösas innan de nya biljettsatserna kan implementeras. SKR:s ordförande Anders Henriksson betonade vikten av fortsatt dialog och underströk att ersättningen för biljettprissänkningen först kommer att betalas ut i efterhand, vilket kan skapa viss osäkerhet för regionerna.

Trots dessa utmaningar ser både regering och kommunsektorn fram emot ett ökat resande och en mer hållbar transportmiljö på lång sikt





dagenssamhalle / 🏆 33. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kollektivtrafik Prisdämpning Mandatbudget Pendling Regioner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ledare: Ulf Kristerssons bidragstak slår stenhårt mot Sveriges fattigasteDet nya bidragstaket kommer inte att leda till att fler barn ser sina föräldrar gå till jobbet.

Read more »

Regeringen lanserar halverade priser på månadskort i kollektivtrafikenKlockan 13.15 presenterade regeringen ett paket värt 6,5 miljarder kronor som ska halvera priset på månadskort för pendlande, studenter och pensionärer från 1 juli till årsskiftet. Förslaget, drivet av Liberalerna och stöd från SD, möts av kritik från Socialdemokraterna som menar att regeringen saknar trovärdighet. Stödet ska kompensera regionerna för intäktsbortfall men innehåller ingen satsning på ökad trafikkapacitet. Statsminister Ulf Kristersson menar att åtgärden ska lätta ekonomisk press i en tid av krig och kriser och samtidigt minska bilberoendet.

Read more »

Ulf Kristersson och Ebba Busch: Konsekvenserna av konflikten i Hormuzsundet kommer att vara långvarigaStatsminister Ulf Kristersson och partiledaren Ebba Busch har vid en pressträff påpekat att konsekvenserna av konflikten i Hormuzsundet kommer att vara betydande och långvariga. Dessutom kommer priset på månadskort i kollektivtrafiken att halveras under andra halvåret 2026.

Read more »

Halverat pris på kollektivtrafik i sex månaderRegeringen ger regionerna möjlighet att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Sänkningen ska gälla från 1 juli till årsskiftet. – Vi försöker ta svenska folket genom en rätt komplicerad tid säkerhetsmässigt och ekonomiskt, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Read more »