Regeringen har lovat att sänka bränsleskatten med tre kronor, vilket kommer att resultera i billigare bensin och diesel. Detta är en positiv utveckling för de som kört bil, men från klimatsynpunkt är det en katastrof.

Priset på bensin och diesel kommer att sjunka till nivån från januari, vilket är ett problem eftersom det kommer att leda till en ökad förbrukning av fossila bränslen. Detta är ett problem eftersom det kommer att bidra till klimatförändringarna. En annan aspekt av sänkt bränsleskatt är att det kommer att resultera i mer pengar till vin, sprit och tobak, vilket är en konsumtionsförflyttning som är önskvärd från statsfinansiell synpunkt.

Staten kommer att ta tillbaka pengarna som förlorats på bränslekarusellen genom att öka skatten på lastbarhetens gungor. Bilkörning är dock en lastbarhet som också betraktas som ett problem av miljöpartister. I medierna kallas sänkt bränsleskatt för en subvention, vilket är ett uttryck för en uppfattning att allt som inte är skatt är en gåva från staten.

Detta är dock inte sant, sänkt skatt är inte en subvention, utan en sänkt skatt som innebär att medborgarna skinnas på lite mindre av sina intäkter. En annan sak är att regeringens löfte om halverad kollektivtrafikstariff är en subvention som betalas med andras pengar. Detta är en typisk vänsterpopulism. Buss-, tåg- och t-banebiljetter är redan subventionerade, och nu kommer regeringen att ge mer pengar till dem genom att öka skatten på lastbarhetens gungor.

Detta är ett problem eftersom det kommer att resultera i mer kostnader för framtida generationer. Det är dock viktigt att notera att nu levande generationer redan har varit med om att plikta för årtionden av valfläsk och andra politiska försyndelser. På 1990-talet nådde statsskulden över 70 procent av BNP, men nu är den knappa 20 procent. Den minskningen har många av oss som levt och arbetat under de senaste 30 åren varit med om att pynta.

Då kan väl ingen tycka illa om att vi får vara med och festa till på lite lånefinansierat valfläsk. Efter Tidöregeringens excesser på krita kommer statsskulden att ha ökat till dryga 20 procent av BNP. Efter trafikkaoset har det varit tyst från politiskt håll, och inget har hänt med de drabbade. Inget folkmord har någonsin upplöst en stat, men högern har genomfört en reform som vänstern länge har krävt.

Det verkar dock som om det viktigaste inte är resultatet, utan vem som får äran. Medieforskare har kritiserat högerpopulistisk mediekritik, men högerpopulistisk media har rättat dem. Det är dock viktigt att notera att kritik mot etablerade medier är aldrig lyckat när de får kritik. Det är dock viktigt att notera att medier har en viktig roll i att informera allmänheten och att de bör vara kritiska mot sig själva och mot andra





